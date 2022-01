Ryszard Terlecki o sejmowej komisji śledczej w sprawie Pegasusa: to jest teatrzyk

Przestępców trzeba podsłuchiwać, a służby powinny mieć odpowiedni sprzęt, który by temu służył. Niech się boją ci, którzy łamią prawo. Ja się nie boję - mówił w czwartek wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Pytany, czy będzie głosować za sejmową komisją do spraw Pegasusa, odparł: - To jest teatrzyk, po co nam to?

W ubiegłym tygodniu Paweł Kukiz poinformował, że jego ugrupowanie ma gotowy wniosek w sprawie powołania komisji śledczej w sprawie podsłuchów w latach 2007-2021. Aby wnieść projekt uchwały o powołaniu komisji śledczej należy zebrać podpisy co najmniej 46 posłów. Lider Kukiz'15 wysłał więc swój wniosek do wszystkich klubów i kół wraz z prośbą o poparcie inicjatywy.

W środę Kukiz przekazał, że rozmawiał w tej sprawie w Sejmie z Włodzimierzem Czarzastym i Borysem Budką. Tego samego dnia poinformował też, że projekt uchwały miałby objąć także lata 2005-2006, co - jak dodał - skłoniło PSL do wsparcia. Wniosek o powołanie komisji śledczej złożyła także Koalicja Obywatelska. Ten projekt dotyczy jednak tylko przypadków inwigilacji systemem Pegasus.

Terlecki: nie mam nic przeciwko temu, by nasze służby mnie podsłuchiwały

O sprawę był pytany w czwartek przez dziennikarzy wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

- Jestem przekonany, że przestępców trzeba podsłuchiwać, że służby powinny mieć odpowiedni sprzęt, który by temu służył. Niech się boją ci, którzy łamią prawo. Ja się nie boję - zapewniał. - Nie mam nic przeciwko temu, by nasze służby, naszego państwa, mnie podsłuchiwały - dodał Terlecki.

Na pytanie, czy będzie głosować za komisją w sprawie Pegasusa, odparł: - To jest teatrzyk, po co nam to.

- Kukiz konsekwentnie mówił, że ma taki plan, żeby tę komisję, obejmującą odpowiednio długi okres, powołać. Wiedzieliśmy o tym od dawna, to nie jest jakieś zaskoczenie. Zbiera podpisy, zebrał, to wszystko spełnia warunki - stwierdził wicemarszałek. Dodał, że odbędzie się w tej sprawie głosowanie. Zapytany, czy sądzi, że ostatecznie komisja zostanie powołana, odpowiedział: - Ja sądzę, że raczej nie, ale wszystko się może zdarzyć, zobaczymy.

Senacka komisja do spraw inwigilacji

Kilkanaście dni temu została powołana senacka komisja nadzwyczajna ds. przypadków nielegalnej inwigilacji przy użyciu systemu Pegasus. Przed komisją wypowiadali się przedstawiciele kanadyjskiej firmy Citizen Lab, prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, były szef NIK, senator Krzysztof Kwiatkowski (niezależny) i doradca w Departamencie Administracji Publicznej NIK Marek Bieńkowski. W środę komisja przesłuchała senatora Krzysztofa Brejzę (KO) oraz troje ekspertów z polskich uczelni.

Senacka komisja nie ma uprawnień śledczych jak komisja śledcza, którą może powołać Sejm. Szef tej komisji Marcin Bosacki zapowiadał, że choć Senat nie ma uprawnień śledczych, to komisja będzie wzywać przedstawicieli organów państwowych zajmujących się służbami specjalnymi. Oprócz przedstawicieli instytucji państwowych, komisja zamierza wzywać ekspertów, prawników i specjalistów od działań służb.

Afera Pegasusa

Wszystkie te działania są pokłosiem ekspertyzy gruby badawczej Citizen Lab, która wykazała, że w Polsce inwigilowani szpiegowskim oprogramowaniem Pegasus byli mecenas Roman Giertych, prokurator Ewa Wrzosek oraz senator KO Krzysztof Brejza. Fakt, że Brejza był inwigilowany, potwierdziła też niezależnie Amnesty International. Według Citizen Lab senator był 33 razy inwigilowany przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku, kiedy był szefem kampanii KO.

Przedstawiciele rządu wielokrotnie zapewniali, że żadna służba w tej sprawie nie złamała prawa, a kontrola operacyjna - jeśli była podejmowana - była prowadzona legalnie.

W wywiadzie dla tygodnika "Sieci" wicepremier ds. bezpieczeństwa i prezes PiS Jarosław Kaczyński potwierdził, że rząd kupił Pegasusa, jednak ocenił, że kwestia inwigilacji tym systemem to "afera z niczego". Jak tłumaczył, powstanie i używanie Pegasusa jest wynikiem zmiany technologicznej, rozwoju szyfrowanych komunikatorów, których za pomocą starych systemów monitorujących nie można odczytać. "Źle by było, gdyby polskie służby nie miały tego typu narzędzia" - powiedział. Zapewnił jednak, że nie był on używany wobec opozycji. "To całkowite bzdury" - oświadczył.

