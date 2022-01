Senacka komisja znów zajmuje się sprawą Pegasusa. Wysłuchanie Ewy Wrzosek i przedstawicieli Amnesty International

Prok. Wrzosek: Prokuratura jest instrumentalnie wykorzystywana w celach politycznych w tych sytuacjach, w których Zbigniew Ziobro widzi swój interes polityczny. Jest to bardzo przykra konstatacja. Czuję wewnętrzny opór przed przyznaniem panu senatorowi racji, że w ciągu ostatnich siedmiu już prawie lat mamy do czynienia z tak ogromną skala łamania praworządności, że ja mam wrażenie, że niektórzy z nas zaczęli się już przyzwyczajać do pewnych sytuacji, co oczywiście nie powinno mieć miejsca.