Citizen Lab: Andrzej Malinowski inwigilowany Pegasusem

Andrzej Malinowski: byłem po prostu pod szczególnym nadzorem

- To zhakowanie nastąpiło w okolicach 27 lutego 2018 roku - dodał. Jednocześnie - jak mówił - eksperci wskazali w dokumencie, że "to nie wyklucza możliwości także innych działań w tym zakresie". - Z tego wynika prosty wniosek, że od 27 lutego 2018 roku byłem po prostu pod szczególnym nadzorem - powiedział Malinowski.

- Ja popełniłem bardzo poważną zbrodnię wobec obecnej władzy. Mianowicie upominałem się bez przerwy o normalność w gospodarce i okazuje się, że to jest jednak w tej chwili element jakiegoś terroryzmu - ironizował. - Ja to oceniam jako cały etap takiego, powiedzmy, ataku. Przede wszystkim rozwalenia mi organizacji, wyrzucenia mnie z tej organizacji, zamknięcia mi po prostu ust - dodał.

Malinowski: jest taki drobny smaczek tej całej historii

Rozmówca TVN24 wyjaśniał także, jak doszło do tego, że zwrócił się do Citizen Lab o zbadanie jego urządzeń. Mówił, że w przeszłości dotknęła go "fala dużego hejtu". Przekazał, że zwrócono mu uwagę, że pojawiają się w nim kwestie, które ustalał z innymi osobami, między innymi za pomocą aplikacji WhatsApp. Powiedział, że wtedy, pod naciskiem kolegów, zdecydował się zwrócić do kanadyjskich badaczy o analizę.