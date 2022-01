Szef BBN o Pegasusie: nic nie wiem o podsłuchiwaniu osób z otoczenia prezydenta

czytaj dalej

Wzrosła liczba ofiar piątkowych nalotów w północnym Jemenie, dokonanych przez międzynarodową koalicję pod kierownictwem Arabii Saudyjskiej. Jak podaje organizacja Lekarze bez Granic, w ataku powietrznym na kontrolowane przez rebeliantów Huti więzienie w mieście Sada zginęło co najmniej 70 osób, a ponad 100 zostało rannych. Tego samego dnia doszło do nalotu na miasto Al-Hudajda, gdzie - według organizacji Save the Children - zginęło troje dzieci. Był to odwet za atak jemeńskich rebeliantów na Zjednoczone Emiraty Arabskie.