Roman Giertych inwigilowany Pegasusem. "Jakim prawem mi to zrobiono?"

Mecenas Roman Giertych skomentował informacje o inwigilowaniu go przy pomocy oprogramowania Pegasus. - Z tego co powiedzieli mi eksperci z Uniwersytetu w Toronto, którzy badali ten telefon, to było najbardziej agresywne używanie Pegasusa, jakie oni obserwowali - powiedział na nagraniu. Dodał, że "dzień po dniu, godzina po godzinie", rząd PiS-u chciał wiedzieć, co robi.

Grupa badawcza Citizen Lab działająca przy Uniwersytecie w Toronto przedstawiła w poniedziałek analizę, z której wynika, że mecenas Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek byli inwigilowani przy pomocy oprogramowania Pegasus.

Z analizy wynika, że telefon Giertycha w 2019 roku był zhakowany przynajmniej 18 razy.

Giertych: jakim prawem mi to zrobiono?

Do tych informacji Giertych odniósł się w nagraniu zamieszczonym na YouTubie. - Z tego co powiedzieli mi eksperci z Uniwersytetu w Toronto, którzy badali ten telefon, to było najbardziej agresywne używanie Pegasusa, jakie oni obserwowali. Dzień po dniu, godzina po godzinie, rząd PiS-u chciał wiedzieć, co ja robię. Miał taką potrzebę, aby wiedzieć, z kim rozmawiam, używania mikrofonów, kamer, do nagrywania tego, co się wokół mnie dzieje - powiedział mecenas.

- To, że to jest oczywiste przestępstwo, naruszenia tajemnicy adwokackiej, tajemnicy obrończej i praw człowieka, to jest jedna rzecz. Druga, że to pokazuje polski rząd obecny, jako kraj w rodzaju takiego Egiptu, Syrii, gdzie rządzący absolutnie nie liczą się z żadnymi prawami demokratycznej opozycji, tylko używają programów wojskowych, bo Pegasus jest programem wojskowym. Jest uznawany za broń po prostu do walki o zachowanie władzy - mówił na nagraniu Giertych.

- Tak jak PiS używał to do walki o zachowanie władzy w roku 2019 obawiając się najprawdopodobniej taśmy z Jarosławem Kaczyńskim i Geraldem Birgfellnerem, jak ten drugi wręczał Kaczyńskiemu 50 tysięcy złotych w kopercie dla księdza (Rafała - red.) Sawicza. Albo też obawiali się taśm z afery podkarpackiej, z którą się zetknąłem reprezentując rodzinę zmarłego Dawida Kosteckiego, który rzekomo powiesił się na Białołęce w bardzo tajemniczych okolicznościach - dodał.

Giertych: tajemnica obrończa jest tajemnicą świętą

- Tak więc zostali złapani - pan (Zbigniew - red.) Ziobro i (Bogdan - red.) Święczkowski. Nie wiem panowie, czego szukaliście w moim telefonie, ale wiem, że nie powinniście się byli dać złapać, bo teraz cały świat będzie was uznawał za zwyczajnych bandytów - ocenił.

Dodał, że "tajemnica obrończa jest tajemnicą świętą od tysięcy lat i można powiedzieć, że w Polsce naruszenie tej tajemnicy obrończej tak drastyczne zostało ujawnione po raz pierwszy".

Giertych zapowiada zawiadomienie do włoskiej prokuratury

- Mieliście pecha panowie, że dwie rozmowy, dwa dni takich infekcji (w telefonie - red.) zostały odnalezione na terenie Republiki Włoskiej. We wrześniu dwa lata temu i w październiku byłem dwa dni we Włoszech i tam prowadziłem rozmowy z klientami. Rozmowy też polityczne na zlecenie Donalda Tuska - powiedział Giertych.

Przekazał, że "zgodnie z właściwością miejscową, będzie zmuszony złożyć wniosek do prokuratury włoskiej, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez pana (Mariusza - red.) Kamińskiego, Kaczyńskiego, Ziobrę, Święczkowskiego i inne osoby, które brały w tym technicznie udział".

- Mam nadzieję, że panowie będziecie szybko postawieni przed prokuratorem i wyjaśnicie, jak to się stało, że akurat mecenasa Giertycha postanowiliście potraktować tą bronią, jaką jest program Pegasus przeznaczony do walki z terrorystami - powiedział.

- Jakim prawem mi to zrobiono? Jakim prawem pan (Zbigniew - red.) Ziobro, (Bogdan - red.) Święczkowski z (Mariuszem - red.) Kamińskim słuchali moich prywatnych rozmów z żoną i z innymi? Jakim prawem wchodzili z butami do mojej kancelarii i słuchali rozmów z klientami, którzy mają prawo do tajemnicy adwokackiej? - pytał.

Oświadczenie rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn oświadczył we wtorek na Twitterze, że "w Polsce kontrola operacyjna jest prowadzona w uzasadnionych i opisanych prawem przypadkach, po uzyskaniu zgody Prokuratura Generalnego i wydaniu postanowienia przez sąd". "Każde użycie metod kontroli operacyjnej uzyskuje wymagane prawem zgody - w tym zgodę sądu" - dodał.

"Polskie służby działają zgodnie z prawem. Sugestie, że polskie służby wykorzystują metody pracy operacyjnej do walki politycznej, są nieprawdziwe" - czytamy.

"Z uwagi na ograniczenia prawne nie odnosimy się do pytań dotyczących tego, czy konkretne metody i formy pracy operacyjnej są stosowane w Polsce. Nie informujemy również czy wobec konkretnych osób były stosowane metody kontroli operacyjnej" - napisał Żaryn na Twitterze.

Dodał, że Giertych "usłyszał poważne zarzuty w śledztwie dotyczącym przestępczości gospodarczej".

Autor:js\mtom

Źródło: tvn24.pl