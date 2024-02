Koordynator służb specjalnych o tym, co premier przekazał prezydentowi w sprawie Pegasusa

We wtorek odbyło się posiedzenie Rady Gabinetowej, którą zwołał prezydent Andrzej Duda . Posiedzenie było podzielone na część jawną i niejawną. W trakcie części dla mediów premier Donald Tusk przekazał, że zobowiązał ministra sprawiedliwości do przekazania prezydentowi kompletu dokumentów, które potwierdzają "w stu procentach zakup i korzystanie w sposób legalny i nielegalny z Pegasusa".

Do tej kwestii odniósł się w "Faktach po Faktach" koordynator ds. służb specjalnych Tomasz Siemoniak , minister - członek Rady Ministrów. Zapytany, czy prezydent otrzymał wspomniany przez premiera komplet dokumentów i wyraził nim zainteresowanie, gość TVN24 odparł, że "na pewno, skoro premier tak zapowiedział, ten dokument trafi do prezydenta, natomiast nie byłoby eleganckie takie wręczanie w czasie posiedzenia Rady Gabinetowej".

- Nie chcę tutaj analizować, jak prezydent reaguje na różne rzeczy. Na pewno uważa tę sprawę za ważną, wszystko powiedział w tej sprawie premier i z pewnością te dokumenty będą przekazane, więc skoro prezydent nic nie powiedział publicznie na ten temat, ponad to, co państwo słyszeli, to tu nie ma nic do dodania. Ważne było, co w tej sprawie powiedział premier, a prezydent, gdy zapozna się z dokumentami, być może zechce w tej sprawie zabrać głos. Tyle można powiedzieć o tym - przekazał Siemoniak.