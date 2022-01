Pośrednik w zakupie Pegasusa z milionowymi kontraktami od rządowych instytucji. Wyniki kontroli poselskiej

Joński i Szczerba poinformowali, że od kilkunastu dni prowadzili kontrolę w różnych instytucjach w związku ze zleceniami dla spółki Matic, która, według relacji medialnych, pośredniczyła w zakupie za 25 mln złotych systemu Pegasus dla CBA od izraelskiej firmy NSO Group, otrzymując za to prowizję 8 mln zł. - Można powiedzieć, że od Pegasusa zaczęła się dobra passa w państwie PiS dla tego podmiotu - powiedział Szczerba. - Od momentu podpisania umowy na Pegasusa firma ta otrzymała zlecenia na kwotę 40 mln złotych z różnych instytucji państwowych - dodał poseł.

Jak zaznaczył, to m.in. zlecenia od CBA na kwotę ponad 4 mln zł na zakup oprogramowania analitycznego, to również 7 mln zł od Ministerstwa Finansów na system składowania danych, ponad mln zł od Prokuratury Krajowej, to też zlecenia od Komendy Głównej Straży Pożarnej, Centrum Cyberbezpieczeństwa Sił Zbrojnych, NBP, Polskiego Radia.