Senator Marcin Bosacki o Pegasusie: sprawa, która "każe nam zadać sobie zadać pytanie, czy żyjemy jeszcze w demokracji"

Bosacki: dowiedzieliśmy się, na jaką skalę jest to inwazyjny system

- Pierwszą rzeczą jest to, na jaką skalę jest to inwazyjny system - powiedział. Tłumaczył, że Pegasus nie musi być wprowadzony do telefonu poprzez kliknięcie. - To odróżnia ten ultranowoczesny system od bardziej przestarzałych, że może zostać zainfekowany poprzez luki w systemach, głównie komunikatorów, (...), w taki sposób, żeby nikt nie wiedział, że w cokolwiek kliknął - wskazywał.

Bosacki: coraz nam bliżej, niestety, do modelu państwa Putina

Przewodniczący senackiej komisji mówił również o jednym z ekspertów, który miał wziąć udział w poniedziałkowym posiedzeniu, ale odwołał swoją obecność. Chodzi o specjalistę od cyberbezpieczeństwa profesora Jerzego Kosińskiego. - On potwierdził na piśmie obecność na dzisiejszej komisji. Mniej więcej o 11 zadzwonił do mnie, że "bardzo przeprasza", był bardzo zmieszany, ale po rozmowie z przełożonymi, którzy dali mu do zrozumienia, że to będzie szkodliwe dla Akademii Marynarki Wojennej (w Gdyni - red.) zawraca, przeprasza, nie stanie przed komisją. Poprosiłem go o wyjaśnienie na piśmie, ono nie wpłynęło, ale to jest to, co ja wiem - opisał sytuację senator KO. Bosacki mówił, że według niego ktoś przekonywał eksperta, że "dla dobra jego uczelni i być może jego miejsca na tej uczelni lepiej, żeby on przed komisją senacką nie stawał". - To jest absolutnie skandaliczne. Wszyscy eksperci, urzędnicy państwowi, samorządowcy, przedstawiciele przedsiębiorstw państwowych czy uczelni mają obowiązek współpracy z wszelkimi komisjami parlamentarnymi, sejmowymi, senackimi, zwykłymi, nadzwyczajnymi - mówił dalej Bosacki. - Dla mnie wniosek z tej sprawy jest taki - coraz nam bliżej, niestety, do modelu państwa Putina, gdzie również takie rzeczy się zdarzają, że władze wykonawcze, służby specjalne i ci, którzy za nimi stoją, próbują zamienić parlament w atrapę. My na to nie pozwolimy - podkreślił.