Inwigilacja Krzysztofa Brejzy. Zagraniczne media o wykorzystaniu Pegasusa w Polsce

czytaj dalej

Prawnicy na antenie TVN24 komentowali używanie systemu Pegasus w Polsce. - To dla państwa bardzo niebezpieczny sygnał: że władza może z państwem tak naprawdę, jeżeli ma taki kaprys, zrobić to, co chce - zwróciła uwagę mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, określając system jako "bardzo ofensywny". Doktor Mikołaj Małecki ocenił, że Pegaus to "narzędzie totalnej inwigilacji państwa totalitarnego".