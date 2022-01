Sejmowa komisja śledcza w sprawie Pegasusa. "Gazeta Wyborcza": PO dogadała się z Kukizem

Kukiz: mam zapewnienie, że KO podpisze się pod wnioskiem o komisję śledczą

Wcześniej Kukiz proponował, by komisja śledcza skupiła się na latach 2007-2021, ale o rozszerzenie o dwa wcześniejsze lata, czyli od 2005 roku wnioskował lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, na co Kukiz przystał. - Rozmawiałem też dziś z liderem Porozumienia Jarosławem Gowinem, który zapowiedział, że jego koło też się pod tym wnioskiem podpisze - przekazał w środę Kukiz. Powiedział, że za powołaniem komisji śledczej są też Konfederacja i Polskie Sprawy. - Mam nadzieję, że pod wnioskiem podpisze się też Polska 2050 Szymona Hołowni i Lewica - dodał.

Senator Borowski: to ze strony Kukiza był taki wybieg, który miał mu dać alibi

Senator Marek Borowski (Koalicja Obywatelska) komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24, że "pomysł komisji, która będzie badać przypadki podsłuchów i inwigilacji (...) od roku 2005 do roku 2021 czy 2022, to oczywiście ze strony Kukiza był taki wybieg, który miał mu dać alibi, żeby za komisją śledczą dotyczącą Pegasusa nie głosować".

- Przecież Kukiz jest całkowicie w ramionach (Jarosława - red.) Kaczyńskiego, to nie ulega wątpliwości. On wymyśla takie różne kruczki, żeby uniknąć takiego głosowana, jakiego oczekuje od niego w sumie opinia publiczna. Ale został zaskoczony tą zgodą, bo był przekonany, że nie będzie zgody i wtedy on spokojnie będzie mówił: w takiej sytuacji to ja nie mogę oczywiście tego poprzeć - tłumaczył senator.