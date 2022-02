Kołodziejczak: miesiąc po włamaniu do mojego telefonu Paweł Kukiz przekazał mi, że interesują się mną służby

czytaj dalej

Prezydent Andrzej Duda zaproponował w czwartek, by Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego została rozwiązana. Tę sprawę skomentował w TVN24 Piotr Gąciarek, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. - To są pozorne zmiany, to jest może koło ratunkowe dla rządu, ale nie dla nas, jako dla obywateli. To, że zmienimy szyld Izba Dyscyplinarna i nazwiemy to Izbą Odpowiedzialności Zawodowej nic nie zmieni - ocenił.