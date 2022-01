Suski o inwigilacji Pegasusem: to były niewielkie ilości, nieprzekraczające kilkuset osób w ciągu roku

Na temat inwigilacji Pegasusem wypowiedział się w czwartek poseł PiS Marek Suski. - Mówienie o jakiejś masowej inwigilacji to jest w ogóle jakiś wymysł z księżyca. Bo to były niewielkie ilości, nieprzekraczające kilkuset osób w ciągu roku - powiedział. Pytany, czy to oznacza, że kilkaset osób było inwigilowanych, Suski odpowiedział: - W różnych latach bardzo różnie, nie mogę podać ilości.

Poseł PiS, członek sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych Marek Suski był pytany w czwartek na konferencji, czy jego zdaniem powstanie w Sejmie komisja śledcza, która zajęłaby się doniesieniami o inwigilacji Pegasusem. - Myślę, że nie - powiedział.

Pegasus. Suski: mówienie o masowej inwigilacji to wymysł

Wskazywał, że komisję nadzwyczajną w tej sprawie powołali już senatorowie. - Widzę, że tam jest dość dużo ciekawych informacji, fake newsów między innymi - powiedział.

- A te zarzuty dotyczące jakiejś masowej inwigilacji - na posiedzeniu komisji zajmowaliśmy się tym tematem. Ja mogę państwa zapewnić, że mówienie o jakiejś masowej inwigilacji to jest w ogóle jakiś wymysł z księżyca. Bo to były niewielkie ilości, nieprzekraczające kilkuset osób w ciągu roku, ani milionów. Nie mogę oczywiście podać dokładnych danych, bo to jest objęte tajemnicą - powiedział poseł PiS.

Na pytanie dziennikarki, czy to oznacza, że kilkaset osób było inwigilowanych za pomocą Pegasusa, Suski odpowiedział: - W różnych latach bardzo różnie, nie mogę podać ilości.

- Ale niektóre służby mówiły, że miały dosłownie poniżej dziesięciu nawet w trakcie roku tych działań operacyjnych, na wniosek prokuratorów, za zgodą sądu - dodał.

Inwigilacja Pegasusem i propozycje komisji

W ubiegłym tygodniu Paweł Kukiz poinformował, że jego ugrupowanie ma gotowy wniosek w sprawie powołania komisji śledczej w sprawie podsłuchów w latach 2007-2021. Aby wnieść projekt uchwały o powołaniu komisji śledczej, należy zebrać podpisy co najmniej 46 posłów. Lider Kukiz'15 wysłał więc swój wniosek do wszystkich klubów i kół wraz z prośbą o poparcie inicjatywy. W środę Kukiz przekazał, że rozmawiał w tej sprawie w Sejmie z Włodzimierzem Czarzastym i Borysem Budką. Tego samego dnia poinformował też, że projekt uchwały miałby objąć także lata 2005-2006, co - jak dodał - skłoniło PSL do wsparcia.

Wniosek o powołanie komisji śledczej złożyła także Koalicja Obywatelska. Ten projekt dotyczy jednak tylko przypadków inwigilacji systemem Pegasus.

W czwartek lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk przyznał, że nie ma problemu, by podpisać się pod wnioskiem Kukiza. Szef PO przekazał, że pod wnioskiem o powołanie komisji śledczej, która miałaby badać kwestię podsłuchów w latach 2005-2021 znajdą się podpisy nie tylko PO, ale także Kukiz’15, Lewicy, Polski 2050, Konfederacji i PSL.

W Senacie od zeszłego tygodnia działa już komisja nadzwyczajna powołana do zbadania przypadków nielegalnej inwigilacji przy użyciu systemu Pegasus. Na pytania senatorów odpowiadali już: w poniedziałek - eksperci kanadyjskiej grupy Citizen Lab: John Scott-Railton i Bill Marczak, a we wtorek m.in. były szef Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski i obecny prezes Izby Marian Banaś. W środę świadkiem komisji był senator KO Krzysztof Brejza.

Wszystkie te działania są pokłosiem tego, iż grupa badaczy z Citizen Lab, działająca przy Uniwersytecie w Toronto, w ekspertyzie wykazała, że w Polsce inwigilowani szpiegowskim oprogramowaniem Pegasus byli mecenas Roman Giertych, prokurator Ewa Wrzosek oraz senator KO Krzysztof Brejza. Fakt, że Brejza był inwigilowany, potwierdziła też niezależnie Amnesty International. Według Citizen Lab senator był 33 razy inwigilowany przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku, kiedy był szefem kampanii KO.

W wywiadzie dla tygodnika "Sieci" wicepremier ds. bezpieczeństwa i prezes PiS Jarosław Kaczyński potwierdził, że rząd kupił Pegasusa, jednak ocenił, że kwestia inwigilacji tym systemem to "afera z niczego".

Autor:akr

Źródło: TVN24, PAP