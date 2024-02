Komisja śledcza do spraw Pegasusa. "Wystąpiłam do ABW, aby każdy miał dostęp do materiałów ściśle tajnych"

Wystąpiłam do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o to, aby każdy z członków komisji do spraw Pegasusa przeszedł szkolenie, również kontrwywiadowcze - mówiła szefowa tej komisji Magdalena Sroka. Dodała, że chce, aby "każdy z członków komisji miał dostęp do materiałów ściśle tajnych". - Przed nami bardzo wrażliwa materia, podchodzimy do tego bardzo merytorycznie - podkreśliła.

Szefowa sejmowej komisji śledczej ds. czynności operacyjno-rozpoznawczych z użyciem Pegasusa Magdalena Sroka (PSL-Trzecia Droga) poinformowała we wtorek na konferencji, że "ze względu na to, że do chwili obecnej nie mamy pełnego harmonogramu Sejmu, który może ulec zmianie, zdecydowaliśmy o tym, że posiedzenie odbędzie się 19 lutego".

- Poza tym, jako przewodnicząca komisji, wystąpiłam do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o to, aby każdy z członków komisji przeszedł szkolenie, również szkolenie kontrwywiadowcze - przekazała.

Jak wyjaśniała posłanka, "będziemy pracować na bardzo wrażliwych danych, dlatego też mam nadzieję, że do pierwszego merytorycznego posiedzenia komisji każdy z członków komisji będzie już po takim szkoleniu".

- Poza tym wystąpiłam również do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o to, aby każdy z członków komisji miał dostęp do materiałów ściśle tajnych. Dlatego potrzebujemy czasu - kontynuowała. Podkreśliła, że "przed nami bardzo wrażliwa materia, podchodzimy do tego bardzo merytorycznie". - I zapraszamy wszystkich na nasze pierwsze posiedzenie komisji - dodała Sroka.

Bosacki: na posiedzeniu 19 lutego zostaną złożone wnioski dowodowe

- Na tym posiedzeniu zostaną złożone wnioski dowodowe. Każdy z posłów będzie mógł je składać. Zarówno o prośby do instytucji państwowych, by zebrały dokumenty na ten temat i przekazały je komisji, jak i wnioski dowodowe polegające na tym, kogo przed komisją przesłuchać - poinformował inny z członków komisji, Marcin Bosacki (KO).

- Nie chcemy jeszcze w tej chwili przesądzać, kto i kiedy będzie przesłuchiwany, ale możemy zapewnić, że zaprosimy przed oblicze komisji wszystkich, którzy mogli mieć wpływ na to, że w Polsce przeciwko przeciwnikom poprzedniej władzy stosowano oprogramowanie szpiegowskie, które powinno być stosowane tylko wobec terrorystów czy sprawców największych przestępstw - dodał.

Jak mówił, "z całą pewnością najpoważniejsi politycy PiS będą musieli odpowiedzieć przed komisją i opowiedzieć nam o tym, jak Pegasusa kupiono, za jakie pieniądze to zrobiono".

