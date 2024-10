Prokuratura Krajowa skierowała do liderek Strajku Kobiet Klementyny Suchanow i Marty Lempart wezwania do stawiennictwa w prokuraturze w ramach śledztwa dotyczącego oprogramowania Pegasus - poinformował rzecznik Przemysław Nowak. Zostaną przesłuchane w charakterze świadków. Z ustaleń tvn24.pl wynika, że służby użyły Pegasusa wobec Suchanow, a wobec Lempart chciały go użyć.