Kolejne posiedzenie senackiej komisji w sprawie inwigilacji Pegasusem. Senatorowie wysłuchają Krzysztofa Brejzy

Dorota Brejza: PiS to jest ugrupowie, które wspiera rodzinę tylko deklaratywnie. Naszą rodzinę PiS postanowił zniszczyć i to na każdym poziomie. Mamy troje dzieci, są małe, ale na tyle dojrzałe, że rozumieją, co sie wokół nas dzieje i zdają sobie sprawę, że także ich prywatnośc została naruszona. Nie zliczę tego, ile razy musiałam spokajać moje płaczące dziecko, mojego syna, kiedy gdzieś przeczytał, że ktoś jego tatę obraził. To koszty, jakie ponosimy jako rodzina w związku z tą sytuacją. Niech to obciąża sumienia tych, którzy o tym decydowali