Krzysztof Brejza inwigilowany. Autor reportażu "Superwizjera": służby miały za zadanie znaleźć przestępstwo za wszelką cenę

Ruciński: służby miały za zadanie znaleźć przestępstwo za wszelką cenę

Ruciński zauważył, że służby użyły do tego "najbardziej inwazyjnego narzędzia, jakie jest". - To jest, Pegasus, tak naprawdę cyberbroń, on ma dostęp do wszystkiego - do kalendarza, do lokacji, może nas podglądać i podsłuchiwać na żywo, ma dostęp do wszystkich naszych haseł, do tego, co przeglądamy w internecie. Nie da się bardziej zinwigilować człowieka, niż tym programem - powiedział.