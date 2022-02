Barbara Nowacka: nie mam zaufania do Pawła Kukiza, ale najwyższą wartością jest pokazanie, jak państwo inwigiluje

Nowacka: najwyższą wartością jest pokazać, jak państwo inwigiluje

O porozumieniu opozycji w sprawie komisji śledczej mówiła w poniedziałek w TVN24 Barbara Nowacka, posłanka Koalicji Obywatelskiej. - Komisja śledcza ma wyjątkową wartość. Czy mam zaufanie do tego, jak zachowa się pan Kukiz i jego grupa? Nie, nie mam, natomiast tak długo, jak deklarują chęć współpracy, my cały czas sprawdzamy, jesteśmy otwarci na negocjacje. (...) Wiemy, że najważniejszą sprawą, najwyższą wartością, jest pokazanie, jak państwo inwigiluje - powiedziała.

Przyznała, że Paweł Kukiz "nadwyrężył zaufanie nas wszystkich bardzo mocno". - Poznamy po czynach, czy jeżeli komisja powstanie, to będzie się tam zachowywał przynajmniej bezstronnie, uczciwie. Na tym też polega polityka, by zawierać niechętne nam kompromisy - zaznaczyła posłanka.

Nowacka: robimy krok w tył, bo zależy nam na ujawnieniu prawdy o rządzie PiS

Posłanka powiedziała, że "mimo niepewności, co do głosowania jest bardziej spokojna". - Problemem jest to, co się później wydarzy. Nawet jeżeli wszyscy zagłosują za wynegocjowanym porozumieniem, to prezydium Sejmu, czyli większość PiS-owska, ma jeszcze pole manewru, które pewnie - znając ich nieuczciwości, sympatię do mataczenia - będą próbowali wykorzystać - stwierdziła.