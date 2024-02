Komisja śledcza ds. Pegasusa - kto wchodzi w jej skład? Czym zajmą się posłowie?

26 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa, podczas którego wybrano jej prezydium. Na poniedziałek 19 lutego, na godz. 12:00 zaplanowano jej pierwsze merytoryczne posiedzenie. Jak wynika w harmonogramu, komisja ma wtedy ustalić liczbę stałych doradców i przyjąć propozycje ich kandydatur, przewodnicząca komisji ma przedstawić plan pracy, a także mają zostać rozpatrzone wnioski dowodowe - o jakie materiały ma wystąpić komisja i kogo wezwać w charakterze świadka. Wyjaśniał to jeden z członków komisji, Marcin Bosacki, według którego będą to "zarówno prośby do instytucji państwowych, by zebrały dokumenty na ten temat i przekazały je komisji, jak i wnioski dowodowe polegające na tym, kogo przed komisją przesłuchać".