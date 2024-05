Mikołaj Pawlak stanie przed komisją do spraw Pegasusa

Były dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości i były Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak stanie w poniedziałek przed sejmową komisją śledczą do spraw inwigilacji systemem Pegasus. Jak zapewniła jej szefowa Magdalena Sroka, komisja będzie pracować mimo wydanego niedawno postanowienia Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej o wstrzymaniu prac ze względu na rzekomą niekonstytucyjność podstawy prawnej.

Przesłuchiwany przez komisję w ubiegły poniedziałek prokurator Jakub Tietz, który był delegowany do resortu sprawiedliwości i odpowiedzialny za koordynację dotacji przekazywanych z Funduszu Sprawiedliwości, zeznał, że jednym z dysponentów FS był Mikołaj Pawlak i to on posiada wiedzę, w jaki sposób środki były opiniowane i przez kogo.