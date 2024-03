Mariusz Gosek z Suwerennej Polski udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie zaplombowanych drzwi, które - jak poinformował - prowadzą do pokoju sejmowego Michała Wosia. "Czy wydał pan zgodę na wejście służb specjalnych do Sejmu, które realizują czynności procesowe przeszukania w pokoju sejmowym Michała Wosia?" - zwrócił się Gosek na platformie X do marszałka Szymona Hołowni. Dziś Woś ma być przesłuchany na komisji śledczej ds. Pegasusa.