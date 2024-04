Komisja do spraw Pegasusa wezwie na przesłuchanie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę - powiedział Tomasz Trela, poseł Lewicy i wiceprzewodniczący tej komisji. - Dzisiaj zastanawia mnie trochę ta jego wyrywność. Panie Zbigniewie, panie ministrze, proszę spokojnie czekać na swoją kolej i wezwanie przyjdzie - zwrócił się do Ziobry.

Tomasz Trela, poseł Lewicy, wiceprzewodniczący komisji śledczej do spraw Pegasusa był gościem "Rozmowy Piaseckiego".

Był pytany, czy komisja powinna wezwać byłego ministra sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. - Powiem nawet więcej - nie tyle, że powinna, co wezwie pana Zbigniewa Ziobrę. Bez względu na to, jaki on ma dzisiaj stan zdrowia. Myśmy sobie to zakładali i planowali, ale wezwiemy go wtedy, kiedy będziemy kończyć ten wątek zakupowy - zaznaczył.

Zapewnił, że "wszystko będzie zrobione zgodnie z procedurą". - Dostanie wezwanie i wtedy zobaczymy, czy się stawi, czy okaże zwolnienie lekarskie, jakie to będzie zwolnienie. Kodeks postępowania karnego bardzo precyzyjnie to reguluje i my zachowamy się zgodnie z kodeksem - mówił.

- Dzisiaj taka wyrywność pana Zbigniewa Ziobry mnie trochę zastanawia. Przecież jeszcze półtora tygodnia temu był ciężko chory, z łóżka nie mógł wstać, a później robił konferencje prasowe, spotykał się z mediami i już ochoczo się wyrywa. Panie Zbigniewie, panie ministrze, proszę spokojnie czekać na swoją kolej i wezwanie przyjdzie - zwrócił się do Ziobry.

Trela: wystarczyło jedno pytanie do Kaczyńskiego, żeby wstał, rzucił papierami i wyszedł

Trela mówił, że komisja "czeka na pełną dokumentację" w sprawie Pegasusa. - Ona jeszcze spływa, bo zakres pracy komisji jest bardzo szeroki. Złożyliśmy bardzo konkretne wnioski dowodowe dotyczące lat 2015-2023. Przyjęliśmy taką koncepcję, że (przesłuchania - red.) zaczniemy od Jarosława Kaczyńskiego, żeby pokazać, kto za tym stał, kto za to odpowiadał od strony politycznej. Później wzięliśmy na warsztat Michała Wosia i tu już badaliśmy sprawę na podstawie dokumentów - mówił.

Pytany o opinie, że Jarosław Kaczyński "wygrał" przesłuchanie przed komisją, odparł: - Wygrał tym, że był bardzo arogancki, bardzo butny i mówił tak, jakby nic go nie dotyczyło.

- Butą, arogancją może wygrał, ale gdybym chciał, to bym politycznie zglebował Jarosława Kaczyńskiego, bo wystarczyło jedno prowokacyjne pytanie o jego świętej pamięci brata Lecha Kaczyńskiego i o to, czy jemu podobałyby się takie metody. Zaręczam, że Jarosław Kaczyński wstałby, rzucił z papierami, wyszedł i powiedział, że ma tego dosyć - stwierdził Trela.

- Chodzi nam o to, żeby po kawałku, takimi salami, pokazywać jak ta władza funkcjonowała, po co oni kupili Pegasusa. (...) Przed nami jest 95 procent tych plasterków, naprawdę, proszę mi wierzyć - dodał poseł.

Trela o funkcjach Pegasusa: wierzę ekspertowi

Trela był pytany też o to, czy za pomocą Pegasusa można modyfikować SMS-y lub wiadomości wysyłane przez komunikatory.

- Był pierwszy świadek 15 marca, pan profesor Jerzy Kosiński. Dokładnie to samo pytanie zadałem, posługując się krótkim SMS-em, czy można go modyfikować. Odpowiedź pana profesora była jednoznacza - tak, ten system ma takie możliwości - odparł.

Przypominał, że Kosiński "był na prezentacji tego systemu i widział, co ten system robi, jakie on ma możliwości".

- Więc jeżeli mówi to ekspert, który widział ten system, to ja wierzę ekspertowi. A jeżeli mówi mi to (że nie ma takiej funkcji - red.) ktoś z byłego Ministerstwa Sprawiedliwości, kto zaraz może mieć problemy z prawem z tego tytułu, to ja w to absolutnie nie wierzę. (...) Co do ministra Wosia, absolutnie nie wierzę w jego słowa i czyste intencje - mówił gość TVN24.

Autorka/Autor:ads/adso

Źródło: TVN24