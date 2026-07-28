Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Kluczowy dokument na biurku w prokuraturze. "Wszystkie dane mogły trafiać do Izraela"

|
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Robert Zieliński: w sposobie finansowania Pegasusa istnieje grzech pierworodny
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Jacek Turczyk / PAP
Do prokuratury trafiła ekspertyza dotycząca szpiegowskiego systemu Pegasus, nad którą pracowali specjaliści z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - wynika z informacji tvn24.pl. To kluczowy dokument dla przyszłości śledztwa, którego finałem może być postawienie zarzutów szpiegostwa osobom odpowiedzialnym za zakup i używanie izraelskiego oprogramowania.

Okoliczności kupna i stosowania izraelskiego systemu szpiegującego - powszechnie znanego jako Pegasus, choć zainstalowany w Polsce miał w rzeczywistości kryptonim Jarvis - bada Zespół Śledczy nr 3 w Prokuraturze Krajowej.

Powołał go do życia wiosną 2024 roku ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar, a jego pracami kieruje od początku prokurator Józef Gacek. Jedną z pierwszych jego decyzji było zlecenie specjalistom z ABW wykonania ekspertyzy niedziałającego już wtedy w kraju systemu.

Ściśle tajne

O poziomie trudności zadania postawionego przed ekspertami kontrwywiadu świadczy ich pierwsza reakcja.

- Szef ABW przekazał, że eksperci będą gotowi z wnioskami najwcześniej w 2028 roku. Dla mnie to był szok, bo okazuje się, że zrozumienie tego, co zainstalowano w sercu polskich służb w 2017 roku, wymaga przynajmniej czterech lat pracy - mówił tvn24.pl jeden z posłów z komisji śledczej, która prowadziła swoje badania równolegle z prokuratorskim śledztwem.

Ekspertyza jest już jednak gotowa i trafiła na biurka prokuratorów - a precyzyjniej do kancelarii tajnej prokuratury. To dlatego, że jest ona opatrzona najwyższą klauzulą, którą przewiduje ustawa o ochronie informacji niejawnych, czyli ściśle tajne.

- ABW przygotowała szczegółową ocenę legalności, zasadności i prawidłowości wykorzystania przez funkcjonariuszy publicznych oprogramowania Pegasus - potwierdza tvn24.pl minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Śledztwo w sprawie Pegasusa. Nowe informacje z CBA
Dowiedz się więcej:

Śledztwo w sprawie Pegasusa. Nowe informacje z CBA

"Dane mogły trafiać również do Izraela"

Mimo tak wysokiej klauzuli potwierdziliśmy - w kilku niezależnych od siebie źródłach - że najważniejsze fragmenty analizy dotyczą właśnie kwestii bezpieczeństwa.

Według ekspertów ABW system był administrowany zdalnie, z Izraela, nie było żadnych gwarancji hermetyczności danych, które pozyskiwał.

- Czyli po włączeniu kontroli operacyjnej wobec posła, ministra wszystkie dane z jego telefonu mogły trafiać również do Izraela - mówi jeden z rozmówców tvn24.pl, zastrzegając swoją anonimowość. - Czyli, że pozwalał na inwigilację inwigilujących - dodaje.

Zapytaliśmy o to resort ministra koordynatora służb specjalnych. "Przeprowadzono wielowątkową analizę ekspercką, obejmującą między innymi zagrożenia, które mogły wynikać z gromadzenia danych przez zagranicznego producenta oprogramowania, czy nieuprawnionego dostępu do tych danych" - to fragment odpowiedzi, którą otrzymaliśmy od rzecznika prasowego.

Komisja do spraw Pegasusa kończy prace. Będą kolejne zawiadomienia
Dowiedz się więcej:

Komisja do spraw Pegasusa kończy prace. Będą kolejne zawiadomienia

Będą zarzuty?

Takie wnioski ekspertów mają kluczowe znaczenie dla prokuratorów z Zespołu Śledczego nr 3. Będą oni musieli wkrótce podejmować decyzje, czy między innymi na tej podstawie mogą stawiać zarzuty karne związane ze szpiegostwem osobom odpowiedzialnym za zakup i instalację systemu.

Jako pierwszy o tym, że takie zarzuty mogą być w przyszłości formułowane, publicznie mówił generał Krzysztof Bondaryk, w przeszłości szef ABW, a obecnie dyrektor w MSWiA.

- Izraelczycy nie ukrywali tego i firma mówiła, że w trybie audytu ma dostęp do celów, (...) jak i do treści rozmów, też informacji o obywatelach, które są przekazywane  - stwierdził Bondaryk w "Kropce nad i" w grudniu 2021 roku.

Debata 4
Bondaryk: Pegasus nie jest systemem przewidzianym do kontroli operacyjnej
Źródło: TVN24

Generał tłumaczył, że chodzi o zarzuty opisane w artykule 130 paragraf 2 kodeksu karnego.

Kto, biorąc udział w działalności obcego wywiadu albo działając na jego rzecz, udziela temu wywiadowi wiadomości, której przekazanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności
Art. 130 paragraf 2 kodeksu karnego

W związku z operacją kupna systemu część odpowiedzialnych już usłyszała zarzuty od prokuratorskiego zespołu śledczego. Wśród nich jest Ernest Bejda, były szef służby antykorupcyjnej, nadzorujący operację kupna i instalacji izraelskiego systemu. To zarazem jeden z najbliższych współpracowników duetu: Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, którzy koordynowali służby w czasach rządów PiS.

Prokuratura i komisja

- Ernest Bejda najpierw miał postawiony zarzut niedopełnienia obowiązków, przekroczenia uprawnień. Zarzuty już raz mu zmodyfikowano, gdy przyszła ekspertyza ABW, że przed instalacją system powinien mieć zrobiony audyt bezpieczeństwa. Nie jest wykluczone, że wkrótce będzie kolejna modyfikacja już o zarzuty szpiegostwa - mówi nasz rozmówca z prokuratury.

- Decyzje będą zapadać w najbliższych miesiącach - dodaje.

Według naszych źródeł w prokuraturze tak poważne zarzuty - w przypadku których sąd w sytuacji uznania winy jako najniższą karę może ogłosić wyrok ośmiu lat więzienia - grożą również ministrom Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi.

Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik
Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP

Fakt, że w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym zainstalowano szpiegowski system nowej generacji oraz że sfinansowano go z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości ujawniliśmy na łamach tvn24.pl jeszcze w 2018 roku.

Po ostatnich wyborach powstał prokuratorski zespół śledczy oraz parlamentarna komisja, które równolegle badają wszelkie aspekty działania tego systemu. Posłowie właśnie kończą pisać raport, który będzie stanowił finał ich pracy. Prokuratorzy zaś nadal prowadzą swoje badania w kilku wątkach. Oprócz okoliczności samego zakupu weryfikują, jak Pegasus był używany w praktyce. Już znaleźli wiele nieprawidłowości, których skutkiem jest stawianie zarzutów byłym funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Minister Tomasz Siemoniak w 2024 roku informował w TVN24, że za pomocą systemu Pegasus inwigilowanych było ponad 500 osób. Później Prokurator Generalny w informacji wysłanej do Sejmu i Senatu przekazał, że w latach 2017-2022 kontrola operacyjna przy użyciu Pegasusa objęła łącznie 578 osób.

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
35. Bieg Niepodległości w Warszawie
Polacy pokochali długie dystanse. Teraz biegają "w słusznej sprawie"
Mariusz Czykier
30 min
pc
"Złapał mnie dwiema rękami w kroku. Wydałam z siebie przeraźliwy pisk"
TVN24+ Originals
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
Czarno na białym
Udostępnij:
Tagi:
PegasusMariusz KamińskiCBAZbigniew ZiobroMaciej WąsikProkuratura
Robert Zieliński
Robert Zieliński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Mateusz Morawiecki, Janusz Cieszyński, Michał Dworczyk
Zdecydują o losie "harcerzy". Zbiera się Komitet Polityczny PiS
RELACJA
Wołodymyr Zełenski
Zełenski u Trumpa. Rozpoczęło się spotkanie
Świat
Trzęsienie ziemi w Japonii
Dziesiątki tysięcy bez prądu i wody. "Wstrząsy były tak silne, że nie mogłem się utrzymać"
METEO
Visa
Redukcja tysięcy etatów. Visa zapowiada cięcia
BIZNES
shutterstock_2336739449
Musk: pieniądze nie będą mieć znaczenia
BIZNES
Lagos, Algarve, Portugalia, 26.09.2013, Łodzie rybackie w historycznym porcie Lagos skąpane w porannym złotym świetle wschodu słońca
Wakacje z dziećmi bez nadwyrężania budżetu? To najlepszy kierunek dla rodzin
BIZNES
Groźny dla zdrowia upał
Żar będzie lał się z nieba. Jak długo potrwa fala upałów
METEO
Aleksander Miszalski
Sąd o sprawie referendum w Krakowie
Kraków
Nvidia - prezes Jensen Huang
Nowy sojusz firm AI. Apelują do regulatorów
BIZNES
Bogdan Święczkowski
Święczkowski "wyrzuca to do kosza". Decyzja TK to "komunikat partyjny"
Polska
Brutalny atak na parę Ukraińców we Wrocławiu
Zapraszali na "wpie****" i "ekspresowe prostowanie pyskacza". Teraz się odcinają
Michał Malinowski
Eksplozja w centrum handlowym po trzęsieniu ziemi w Japonii
Wstrząsy i woń gazu. Dziesiątki zaginionych po eksplozji
METEO
shutterstock_368553032
"Ta ustawa będzie dziurawa". Eksperci punktują nowe limity dla lekarzy
Zdrowie
Dwulatka wyjechała z domu na rowerku
Dwulatka bez butów jeździła po ulicy na rowerze
Wrocław
Matka pod wpływem alkoholu opiekowała się córką
Nie żyje czteroletnia dziewczynka. Jej matka usłyszała zarzut
Opole
Moduł GFFF
Bez wozów, za to z siekierami i pilarkami. Polscy strażacy jadą gasić pożary w Hiszpanii
Poznań
Suwerenna Polska komentuje wyrok w sprawie śmierci Jerzego Ziobry
Lekarz "przyczynił się do śmierci Jerzego Ziobry"? Co orzekł sąd
KONKRET24
laweta
Zmiana cen za lawetę i parking. Kiedy pojazd może zostać odholowany?
BIZNES
Wypadek na pasach w Suwałkach
Tragedia na pasach. Z impetem wjechał w pieszego i uciekł. Nagranie
Suwałki
Ekshumacje w Lublińcu
Co najmniej siedem razy zgonów więcej niż normalnie. IPN bada kości pacjentów
Katowice
shutterstock_1232496835
Obywatelskie zatrzymanie Polaka na chorwackiej plaży
Świat
Mateusz Morawiecki
Spory polityków PiS doprowadzą do podziałów w regionach? "Marzenia"
Kraków
Kora
Największe hity Kory i Maanamu
Quizy
google logo budynek shutterstock_2714908337
Google może zapłacić miliardy. "Wywoła to nową falę postępowań sądowych"
BIZNES
Koniec prac przy Moście Poniatowskiego
Drogowcy kończą prace przy Moście Poniatowskiego
WARSZAWA
lotnisko bagaz podroz sen spi kobieta AdobeStock_810882294
Jet lag a mikrobiom jelitowy. Jak dalekie podróże wpływają na organizm?
Anna Bielecka
Medjugorje, Bośnia. Trwa czyszczenie i naprawa uszkodzonych miejsc
Nocny incydent w Medjugorje. Na słynnej figurze pojawił się napis po polsku
Świat
Daniel Obajtek i politycy PiS przed prokuraturą
Obajtek z zarzutami. Jest z nich "dumny"
Polska
imageTitle
Media: Włosi wybrali selekcjonera. To koniec kryzysu w kadrze?
EUROSPORT
"Odbierak" i "werbownik" zatrzymani przez wilanowskich policjantów
16-latek odebrał pieniądze, zwerbował go 18-latek
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica