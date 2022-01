"Gazeta Wyborcza": inwigilowani Pegasusem byli także ludzie PiS. "Tego się należało spodziewać"

czytaj dalej

Staramy się odcyfrować tę zagadkę, co takiego się dzieje, że w Polsce te podwyżki cen gazu są właściwie najwyższe w Europie. Tutaj jest zbyt dużo ponurych tajemnic - powiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, który odwiedził we wtorek przed świtem piekarnię w Kościanie w Wielkopolsce. Zaapelował do rządzących i odpowiedzialnych za politykę gazową "o uczciwą informację, co takiego się stało, że trzeba dzisiaj dla PGNIG gwarantować 60 miliardów złotych, a mimo to te podwyżki są nadal tak druzgocące".