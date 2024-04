Jeżeli ktoś dopuszczał do tego, że prywatne rozmowy przewodniczącego Rady Europejskiej z jego adwokatem, bo ja wówczas reprezentowałem Donalda Tuska, znajdowały się w posiadaniu służb jakiegokolwiek kraju - bez względu na to, czy sojuszniczego, czy nie - to to jest szpiegostwo - mówił w "Faktach po Faktach" poseł KO i adwokat Roman Giertych.

Prokurator generalny Adam Bodnar przedstawił w Sejmie informację o kontroli operacyjnej w Polsce, między innymi przy użyciu Pegasusa. Powiedział, że publiczne zeznania osób, które były nim inwigilowane, są dla niego "wstrząsające i przygnębiające". Dodał, że to jest "sprawa, która uderza w samo sedno demokracji". Po jego wystąpieniu odbyła się debata.

Do sprawy odniósł się w "Faktach po Faktach" poseł Koalicji Obywatelskiej i adwokat Roman Giertych.

Giertych: to oznacza szpiegostwo

Jak wskazał Giertych, Adam Bodnar stwierdził podczas wystąpienia w Sejmie, że kwestia inwigilacji Pegasusem może być rozpatrywana również pod kątem art. 130 Kodeksu karnego dotyczącego szpiegostwa.

Poseł Koalicji Obywatelskiej dodał, że "chodzi o nagrywanie jego rozmów z Donaldem Tuskiem, (ówczesnym - red.) przewodniczącym Rady Europejskiej i informację z tym połączoną, że te wszystkie nagrania, te wszystkie stenogramy znajdowały się na serwerach izraelskich, również służb izraelskich".

Roman Giertych TVN24

- To oznacza szpiegostwo dla mnie. To jest zbrodnia - stwierdził. - Szpiegostwo w zależności od typu może być zbrodnią (zagrożoną karą - red.) od pięciu do ośmiu lat pozbawienia wolności. To są najpoważniejsze przestępstwa i w moim przekonaniu taka powinna być kwalifikacja - kontynuował.

- Bo jeżeli ktoś dopuszczał do tego, że prywatne rozmowy przewodniczącego Rady Europejskiej z jego adwokatem, bo ja wówczas reprezentowałem Donalda Tuska, znajdowały się w posiadaniu służb jakiegokolwiek kraju - bez względu na to, czy sojuszniczego, czy nie - to to jest szpiegostwo - dodał.

Prokuratura Krajowa wysłała listy do pierwszej grupy 31 osób w sprawie inwigilacji Pegasusem. Z informacji, do których dotarł reporter "Faktów" TVN Michał Tracz wynika, że listy otrzymali już: europoseł KO Krzysztof Brejza, posłanka KO Magdalena Łośko, poseł KO Grzegorz Napieralski, były prezydent Inowrocławia, a obecnie senator Ryszard Brejza oraz poseł i adwokat Roman Giertych.

Autorka/Autor:ks/adso

Źródło: TVN24