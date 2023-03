Bodnar: Wybory były nieuczciwe. Może to rodzić odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu

Pegasus był wykorzystywany jako narzędzie gry politycznej. Wybory były nieuczciwe - powiedział w TVN24 były Rzecznik Praw Obywatelskich profesor Adam Bodnar. - Ta sprawa może rodzić odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu. Tej sprawy nie można tak po prostu zostawić, bo uderza w fundament systemu demokratycznego - podkreślił. Bodnar mówił też o swoich zamiarach startu w wyborach do Senatu.

Centralne Biuro Antykorupcyjne użyło oprogramowania szpiegującego Pegasus wobec Krzysztofa Brejzy - polityka Platformy Obywatelskiej. Brejza był inwigilowany, kiedy prowadził kampanię wyborczą, będąc szefem sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Reporterzy "Superwizjera" Łukasz Ruciński oraz Maciej Duda dotarli do ważnych świadków i nigdy niepublikowanych dokumentów, które pokazują kulisy tej inwigilacji.

"Operacja kryptonim JASZCZURKA". Reportaż "Superwizjera" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

"Gazeta Wyborcza" podała, że za pomocą Pegasusa inwigilowany był też Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, który współprowadził kampanię wyborczą opozycji do Senatu.

Bodnar: to nam mówi, że wybory były nieuczciwe

O sprawie inwigilowania Pegasusem mówił w niedzielę rano w TVN24 profesor Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich.

- To nam mówi, że wybory były nieuczciwe, że jedna strona miała wpływ na wynik wyborów poprzez używanie narzędzi, które nie są w żaden sposób uprawnione - stwierdził.

- Jeśli prześledzimy to, co ustalili dziennikarze "Superwizjera", jaka była skala inwigilacji Krzysztofa Brejzy, ile informacji pozyskiwano i do tego dołożymy jeszcze kolejnego polityka to widzimy, że Pegasus był wykorzystywany jako narzędzie gry politycznej - mówił Bodnar.

Dodał, że "z punktu widzenia przyszłości to oznacza zagrożenie dotyczące kolejnych wyborów". - W tym roku mamy wybory parlamentarne i jak rozumiem Pegasus nie jest już używany, ale jeżeli służby nie mają oporów, żeby używać tego typu oprogramowania, używać mechanizmów inwigilacji w kontekście opozycji politycznej, to dlaczego mają nie skorzystać z innych narzędzi? To jest duże niebezpieczeństwo - wskazywał.

Bodnar: jest praktyka wyłudzania zgody sądu

Przyznał, że do inwigilowania Pegasusem wymagana jest zgoda sądu. - Ale możliwe jest - jest taka praktyka - wyłudzanie zgody sądu. Podaje się informację, że jest prowadzone jakieś postępowanie i że jakiś numer trzeba sprawdzić i nie daje się wystarczających informacji. Sędziowie nie mają rzeczywistej możliwości sprawdzenia o kogo chodzi i na czym to może polegać - wyjaśniał były RPO.

- W przypadku prezydenta Karnowskiego i wielu innych osób, które były objęte Pegasusem, nawet nie mamy informacji o jakimkolwiek postepowaniu, które mogło się toczyć i w ramach którego można byłoby jakiekolwiek techniki operacyjne zastosować. To bardzo wygodny argument: to nie my, to sąd i dlaczego się nas czepiacie - mówił Bodnar.

- Jeżeli przedstawiciele władzy tak mówią, to ja bym chciał to zobaczyć, pokażcie, wytłumaczcie się, pojawcie się na posiedzeniu senackiej komisji, na komisji parlamentu Europejskiego. A rządzący przedstawiają ogólną narrację w mediach, a jednocześnie w ogóle nie chcą współpracować, by całą sprawę wyjaśnić - stwierdził.

Bodnar: sprawa Pegasusa może rodzić odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu

Zdaniem Bodnara jest to "nadużycie władzy, które uderza głęboko w cały system demokratyczny". - Jeżeli poszukamy historycznego porównania do afery Watergate to za takie rzeczy poleciał prezydent Nixon - przypominał.

Był też dopytywany, czy sprawa inwigilacji Pegasusem powinna skończyć w Trybunale Stanu. - Jeśli będzie taka przestrzeń polityczna, uważam, że sprawa powinna być dogłębnie wyjaśniona. Ona może rodzić odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu. Tej sprawy nie można tak po prostu zostawić, bo uderza w fundament systemu demokratycznego - podkreślił były RPO.

Bodnar: przymierzam się do tego, by kandydować do Senatu

Bodnar był też pytany o to, czy rozważa start w najbliższych wyborach do Senatu. - Do tego się przymierzam, mam nadzieję, że będzie to możliwe i że będę mógł uczestniczyć w naprawianiu wymiaru sprawiedliwości i Rzeczpospolitej - powiedział.

- Żeby kandydować to trzeba mieć też określone poparcie. Zeszły tydzień przyniósł deklarację w sprawie paktu senackiego. Mam nadzieję, że będę jego częścią - dodał.

Bodnar: jesteśmy w głębokim kryzysie konstytucyjnym

Bodnar mówił też o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Trybunał nadal nie zajął się przesłaną tam przez prezydenta nowelą ustawy o Sądzie Najwyższym, bo wśród sędziów trwa konflikt. - Zajmujemy się pewnymi przesunięciami, tąpnięciami, relacjami między sędziami w sytuacji kiedy sześć lat temu straciliśmy niezależny organ konstytucyjny, jakim jest Trybunał Konstytucyjny - wskazywał były RPO. Podkreślił, że "Trybunał, żeby wykonywał poprawnie swoją funkcję, powinien być absolutnie niezależny od polityków".

- Jesteśmy w głębokim kryzysie konstytucyjnym, więc teraz to wszystko jest analizą gry politycznej, a nie gry prawej - zaznaczył.

Autor:ads / prpb