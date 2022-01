NIK ujawnia faktury za "zakup środków techniki specjalnej". Pieniądze CBA otrzymało z Funduszu Sprawiedliwości

O zakupie systemu do inwigilacji oraz posiadaniu przez Najwyższą Izbę Kontroli dokumentów potwierdzających ten zakup jako pierwszy, już we wrześniu 2018 roku, informował Robert Zieliński, reporter portalu tvn24.pl.

Jak mówił Świerczek, "dziennikarze skierowali do NIK odpowiednie pytania". - Byliśmy bardzo długo przekonani, że duża część z tych dokumentów to dokumenty niejawne, ale jak się okazuje z tej odpowiedzi, którą dostałem od dyrektora Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Najwyższej Izby Kontroli Tomasza Sordyla, dwie faktury VAT z tytułu płatności ze środków otrzymanych z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 25 milionów złotych na realizację umowy z dnia 29 września 2017 roku to są dokumenty absolutnie jawne - powiedział reporter "Czarno na białym". Jak dodał, "niejawne są natomiast te, których pieniądze posłużyły do wdrożenia systemu".