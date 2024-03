czytaj dalej

Najważniejszy element Pegasusa pozwala na przejęcie kontroli nad telefonem bez wiedzy użytkownika - mówił przed komisją śledczą do spraw Pegasusa specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa z Akademii Marynarki Wojennej Jerzy Kosiński. Wyjaśniał, jak działa Pegasus i jak szerokie są jego możliwości. Stwierdził przy tym, że funkcjonujące w Polsce "ramy prawne nie były adekwatne do tego, co takie narzędzie może zrobić".