Jan Krzysztof Ardanowski: Jeśli nie otrzymam wyjaśnień, zagłosuję za powołaniem komisji śledczej. Nie tylko ja

Ardanowski: jestem coraz bardziej zaniepokojony stanem państwa

Ardanowski mówił, że jest "coraz bardziej zaniepokojony stanem państwa". "Zresztą nie jest to tylko moje zdanie. Jest wielu posłów w Klubie PiS, którzy to zatroskanie podzielają. Kolejni posłowie zaczynają się zastanawiać, kto naprawdę w Polsce rządzi" - mówił.

Zaznaczył, że "w kwestii inwigilacji akceptuje stosowanie różnych technik operacyjnych", ale "to musi się odbywać w zgodzie z prawem". "Dla mnie określenie 'prawo i sprawiedliwość' to nie jest slogan" - podkreślił.

Ardanowski: jeśli nie otrzymam wyjaśnień, zagłosuję za powołaniem komisji śledczej

Ardanowski daje rządzącym czas na przekazanie wyjaśnień "do chwili głosowania nad powołaniem komisji śledczej". "Do tej chwili oczekuję - i nie tylko ja - na precyzyjne wyjaśnienia. Jeśli ich nie otrzymam, to będę głosował za powołaniem komisji i myślę, że nie jestem w tym zamiarze odosobniony. Mówię to bardzo otwarcie" - zadeklarował.