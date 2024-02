Bilewicz: w prokuraturze toczą się dwa postępowania w sprawie Pegasusa

Pytany, czy nazwiska inwigilowanych osób będą ujawnione opinii publicznej, odpowiedział: - Trudno powiedzieć, ale z uwagi na to, że dotyczy to materiałów niejawnych, ten proces wyjaśniania nie będzie tak jawny jak innych komisji śledczych.

Bilewicz: właśnie po to trzeba odbudować zaufanie do prokuratury

Podkreślił, że "właśnie po to trzeba odbudować zaufanie do prokuratury, żeby komisje śledcze jej nie zastępowały, tylko żeby to prokuratura wykonywała te czynności".