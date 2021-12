Doniesienia o inwigilowaniu Pagasusem Brejzy, Wrzosek i Giertycha. Bronisław Komorowski komentuje

czytaj dalej

Rzecznik rządu Piotr Mueller "nie widzi powodu", by powoływać sejmową komisję śledczą w sprawie inwigilowania Pegasusem. - Gdyby rządzący nie mieli nic do ukrycia, to taką komisję by powołali. Premier sam powinien być zainteresowany wyjaśnieniem tej sprawy - uważa z kolei Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050. Lewica natomiast skierowała do Najwyższej Izby Kontroli wniosek o kontrolę dotyczącą wykorzystywania Pegasusa.