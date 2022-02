Debata na temat Pegasusa w Parlamencie Europejskim. Wśród mówców prokurator Ewa Wrzosek

We wtorek po południu w Parlamencie Europejskim odbyła się debata Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) na temat wykorzystywania oprogramowania Pegasus do nielegalnej inwigilacji, między innymi w Polsce. Przed europarlamentarzystami wypowiadała się między innymi prokurator Ewa Wrzosek, która - według ekspertów z niezależnego CItizen Lab - była ofiarą tego szpiegowskiego systemu. Głos zabrali także dziennikarz śledczy z Węgier Szabolcs Panyi - który również miał być inwigilowany Pegasusem - oraz Gurkan Ozturan z European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF).