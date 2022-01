Sejmowa komisja w sprawie Pegasusa. Budka: Kaczyński zrobi wszystko, żeby nie powstała

Budka: w tej sprawie opozycja musi być razem

Budka: Kaczyński zrobi wszystko, żeby ta komisja nie powstała

Budka: na dziś ta arytmetyka sejmowa pokazuje, że jest idealna równowaga

Budka o słowach Suskiego: potwierdził swoją wypowiedzią sens powołania tej komisji

Gość "Faktów po Faktach" odniósł się także do słów posła PiS Marka Suskiego , który wypowiedział się w temacie Pegasusa. Polityk stwierdził, że "mówienie o jakiejś masowej inwigilacji to jest w ogóle jakiś wymysł z Księżyca, bo to były niewielkie ilości, nieprzekraczające kilkuset osób w ciągu roku". Pytany, czy to oznacza, że kilkaset osób było inwigilowanych, Suski odpowiedział: - W różnych latach bardzo różnie, nie mogę podać ilości.

- Sejmowa komisja śledcza musi to wyjaśnić. Bo taka skala jest oczywiście spora, ale raz jeszcze podkreślam - chodzi o to, kto w jaki sposób był inwigilowany. Ten system nie był stworzony po to, żeby eliminować konkurentów politycznych, by inwigiliować prawników, by inwigilować niepokornych prokuratorów. To jest system, który miał za zadanie tropienie terrorystów. Zamiast tego w Polsce mógł zostać użyty do tego, by PiS-owscy funkcjonariusze mieli wiedzę o opozycji bądź o obrońcach tych, którym stawiane są zarzuty. To należy wyjaśnić - podkreślał Budka.