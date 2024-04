Czego dowiedzą się podsłuchiwani? Myrcha o najważniejszym kryterium

czytaj dalej

Tylko co dziesiąty wójt, burmistrz lub prezydent jest kobietą. I tylko co piąta osoba ubiegająca się o tę funkcję w nadchodzących wyborach. Na "jedynkach" na listach do rad gmin ponad 70 procent stanowią mężczyźni. Ponad 100 lat po wprowadzeniu politycznej równości władza w samorządzie wciąż ma najczęściej twarz mężczyzny zbliżającego się do emerytury.