Zapytany we wtorek na sejmowym korytarzu, czy już ta procedura ruszyła, odpowiedział, że "jeszcze prowadzimy audyt tych spraw, co do których możemy ujawnić informację tym zainteresowanym osobom". - Proszę jeszcze się uzbroić w cierpliwość. Bardzo dużo się dzieje i nie wszystko udaje się od razu zrobić tak jak trzeba - dodał.

Informacja o inwigilacji Pegasusem w Sejmie

Bodnar dopytywany, czy przedstawi wtedy konkretne liczby, powiedział: "myślę, że one nawet się wcześniej pojawią, bo wcześniej muszę przedstawić odpowiedni druk sejmowy w postaci informacji" - Tak że to wcześniej będzie, a Sejm to już będzie tylko i wyłącznie komentarzem do tego - dodał.