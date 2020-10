Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak w wywiadzie dla portalu Interia pytany był m.in. o ujawniane kolejne przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich przez księży, o zaniedbania biskupów w tym zakresie i o to, ile spraw dotyczących biskupów jest rozpatrywanych obecnie w Polsce. - Nie wiem, ile spraw jest zgłoszonych i rozpatrywanych. Zgodnie z papieskim motu proprio "Jesteście światłem świata" (Vos estis lux mundi – VELM), zgłoszenia może dokonać każdy, kto posiada wiarygodną informację o zaniedbaniu przełożonego kościelnego na ręce odpowiedniego metropolity albo bezpośrednio do nuncjusza apostolskiego – odpowiedział.

"Sam złożyłem zawiadomienie w odpowiedzi na film braci Sekielskich"

Był dopytywany, czy wierni poznają wyniki tych postępowań. - To także należy do decyzji Watykanu. Myślę, że w sprawach publicznych taka decyzja powinna zostać publicznie zakomunikowana. W Polsce nie mieliśmy jeszcze takiej sprawy, więc trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądać. O ile mi wiadomo, prowadzone w Polsce postępowanie dotyczące biskupa Edwarda Janiaka zostało już zakończone, a sprawa przekazana do Stolicy Apostolskiej – poinformował. - Czekamy na jej decyzje – dodał.