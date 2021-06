Prawie 370 zgłoszeń przez dwa i pół roku. Kościół przedstawia dane o wykorzystywaniu seksualnym

Od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku wpłynęło do diecezji oraz zakonów męskich 368 zgłoszeń o wykorzystywaniu seksualnym małoletnich - poinformował na konferencji prasowej ksiądz Wojciech Sadłoń, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, który jest delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży, zwrócił się o przebaczenie do "wszystkich osób skrzywdzonych i zgorszonych złem w Kościele".