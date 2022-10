Gutowski: To nie jest tylko słowo przeciwko słowu. Nasz bohater rozmawiał z Janem Pawłem II

- Docieramy do świadków, docieramy do ludzi, którzy twierdzą, że po pierwsze informowali osobiście papieskiego sekretarza Stanisława Dziwisza, pisali do niego listy. Potem, kiedy nie dostawali odpowiedzi, pisali listy bezpośrednio do papieża. Co ciekawe, rozmawiamy z człowiekiem, który mówi, że w cztery oczy informował o nadużyciach w Buffalo Jana Pawła II i o tym, że w tych sprawach pisał już do niego i do jego sekretarza. Miało się to odbyć już niemal 30 lat wcześniej, przed wybuchem tego skandalu, przed wyciekiem tych dokumentów - podkreślił.