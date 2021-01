"Kwestie wyjaśniania trwają bardzo długo"

"Byliśmy immunizowani przez wyobrażenia o naszej odmienności"

To, o czym sami duchowni już mówią, to mentalność, którą najtrudniej zmienić. Szczególnie u tych, którzy stoją na samym szczycie zhierarchizowanego Kościoła. - Niektórzy pytają: po co mówimy o tych latach, po co do nich sięgamy? To jest mentalność. Zrozumienie, że to jest wielki dramat i o tym trzeba mówić – podkreśla wicekanclerz warszawskiej kurii ks. Piotr Odziemczyk.