Ksiądz Studnicki: Dostaliśmy pismo z Watykanu. Wydaje się, że są tam odpowiedzi na pytania, które chcieliśmy zadać

Delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży otrzymał pismo ze Stolicy Apostolskiej. Jest to wykładnia instrukcji o poufności postępowań dotyczących wykorzystania seksualnego - powiedział ksiądz Piotr Sudnicki, kierownik biura Delegata KEP w rozmowie z reporterką programu "Czarno na białym" Katarzyną Lazzeri. 11 maja w komunikacie biura informowano, że "kwestia udostępnienia Państwowej Komisji kopii całości akt kanonicznych procesów karnych budzi poważne wątpliwości zarówno na gruncie prawa państwowego, jak i kościelnego".

10 maja odbyło się spotkanie Zespołu kierowanego przez arcybiskupa Wojciecha Polaka, delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży z Państwową Komisją do spraw Pedofilii. W komunikacie przekazanym 11 maja przez biuro Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży wskazano, że "wyrażając wolę współdziałania, Delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży jest gotowy przekazać Państwowej Komisji informacje o liczbie spraw dotyczących wykorzystania seksualnego osób małoletnich poniżej 15. roku życia, zgłoszonych Kościołowi w Polsce". Zaznaczono jednak, że "kwestia udostępnienia Państwowej Komisji kopii całości akt kanonicznych procesów karnych budzi poważne wątpliwości zarówno na gruncie prawa państwowego, jak i kościelnego".

"Od strony prawa państwowego zastrzeżenia budzi brak wskazania jasnej podstawy prawnej, na której opiera się prośba o wydanie akt. Wyjaśnienia wymaga także kwestia ochrony wrażliwych danych osobowych zawartych w aktach spraw kościelnych" - wskazano. "Ponieważ wątpliwości wiążą się z interpretacją papieskiej 'Instrukcji o poufności procedur prawnych' z dnia 17 grudnia 2019 r., dlatego w najbliższym czasie Delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży zwróci się do Stolicy Apostolskiej o stosowną wykładnię" - informowano.

Ksiądz Studnicki: pismo zostało przygotowane

Ksiądz Piotr Sudnicki, kierownik Biura Delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw Ochrony Dzieci Młodzieży został zapytany przez reporterkę "Czarno na białym", czy wpłynęło do Watykaniu pytanie w związku z udostępnieniem Państwowej Komisji do spraw Pedofilii akt.

Ksiądz Studnicki powiedział, że podczas spotkania 10 maja "rzeczywiście Delegat KEP do spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży poinformował, że zamierza, ponieważ są takie wątpliwości również na gruncie prawa kościelnego, zwrócić się do Stolicy Apostolskiej, do Sekretariatu Stanu z oficjalnym zapytaniem, jak te kwestie wątpliwe na gruncie prawa kościelnego interpretować".

- Takie pismo zostało przygotowane. Ono miało być dosłownie już wysłane ze strony delegata do spraw ochrony dzieci i młodzieży w poniedziałek zeszłego tygodnia. W międzyczasie otrzymaliśmy informację, najpierw od Nuncjusza Apostolskiego, że poprzez nuncjaturę zostało skierowane, także do delegata, pismo ze strony Stolicy Apostolskiej - przekazał. - Myśmy mieli je fizycznie bodajże we wtorek czy w środę - dodał.

"Wydaje się, że znajdują się odpowiedzi na pytania, które chcieliśmy zadać"

- To jest pismo, które jest wykładnią papieskiej komisji do spraw tekstów prawnych na temat sekretu papieskiego - poinformował ksiądz Studnicki. Mówił, że do Stolicy Apostolskiej spływały pytania, jak to prawo interpretować, także ze strony episkopatu, poszczególnych biskupów.

- W tej analizie prawnej, wydaje się, że znajdują się odpowiedzi na pytania, które chcieliśmy zadać Stolicy Apostolskiej - powiedział kierownik biura Delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży. - Analizujemy to prawo, znowu przy pomocy zespołu prawnego - dodał.

Ksiądz Studnicki powiedział, że "jeśli w interpretacji Stolicy Apostolskiej znajdziemy odpowiedzi na pytania, które się zrodziły w spotkaniu z państwową komisją, w ich zapytaniu o wydanie akt, to zostanie wystosowana odpowiedź do Państwowej Komisji do spraw Pedofilii".

Dopytywany, co znalazło się w liście, odpowiedział, że "jest to wykładnia instrukcji o poufności postępowań dotyczących wykorzystania seksualnego, czyli tej instrukcji, która między innymi znosi sekret papieski".

W odpowiedzi na skierowane w lutym i marcu przez prof. Błażeja Kmieciaka, przewodniczącego Państwowej Komisji ds. Pedofilii pisma adresowane do oficjałów sądów kościelnych i biskupów diecezjalnych w Polsce, Konferencja Episkopatu Polski 11 marca br. wyznaczyła Zespół kierowany przez abp. Wojciecha Polaka, delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, do kontaktu z Państwową Komisją.

Autor:js/kab

Źródło: TVN24, PAP