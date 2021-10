Przestępstwa seksualne w Kościele. "Ja bym tutaj nie oskarżał Jana Pawła II o krycie pedofilii"

Reportaż "Purpurowa sieć", opisujący przypadki przestępstw seksualnych w Kościele katolickim, komentowali w "Tak jest" szef Katolickiej Agencji Informacyjnej Marcin Przeciszewski i reportażystka Marta Abramowicz. - System, gdzie każdy kryje każdego, wciąż trwa - oceniła. Jak mówił Przeciszewski, walkę z tym zjawiskiem rozpoczął papież Jan Paweł II.

Gościem środowego wydania "Tak jest" w TVN24 byli szef Katolickiej Agencji Informacyjnej Marcin Przeciszewski oraz reportażystka i pisarka Marta Abramowicz. Komentowali reportaż Marcina Gutowskiego "Purpurowa sieć" - kolejny materiał z cyklu "Bielmo" o przypadkach wykorzystania seksualnego w Kościele katolickim. Reporter pokazał, na czym polegał "mechanizm Paetza", kim byli "chłopcy Gulbinowicza" i jak tworzyła się "purpurowa sieć".

W tym kontekście goście "Tak jest" komentowali sondaż Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24, w którym zapytano o to, jak zdaniem ankietowanych powinien postąpić papież Franciszek w obliczu ujawnionych afer pedofilskich w polskim Kościele i przypadkami ich tuszowania przez biskupów. A to w nawiązaniu do reportaży "Don Stanislao", "KRÓLestwo", czy "Purpurowa sieć", które opisują przypadki pedofilii i jej tuszowania w Kościele. Zdaniem 50 procent ankietowanych papież powinien zdymisjonować cały polski episkopat.

"To sprawa międzynarodowa"

- Fakt ukrywania pedofilii czy przenoszenia z parafii na parafię pedofilów jest faktem, częścią historii Kościoła, ale bynajmniej nie tylko Kościoła w Polsce. Dokładnie takie rzeczy działy się w Kościele w Stanach Zjednoczonych, w Irlandii, a ostatnio mieliśmy zupełnie dramatyczny w swojej wymowie raport z Francji - stwierdził Marcin Przeciszewski. - Po prostu tak Kościół kilkadziesiąt lat temu działał - przyznał.

Jego zdaniem "to właśnie Jan Paweł II rozpoczął walkę z tym zjawiskiem". - I to dość konsekwentną walkę - ocenił. - Podporządkował te wszystkie sprawy kontroli Rzymu, bo wiedział, że biskupi lokalni nie działają. Ten (proces - red.) postępuje, kontynuował go później Benedykt, obecnie Franciszek - powiedział. - Karanie biskupów jednak jest w dużej mierze [projektem - przyp. red.] autorstwa Jana Pawła II - powtórzył.

- Ja bym tutaj nie oskarżał Jana Pawła II o krycie pedofilii, bo dokładnie wszystkie jego działania świadczą o czym innym, o rozpoczęciu nowej polityki w ramach Kościoła - mówił.

Komentując powiązania opisane w "Purpurowej sieci", Przeciszewski zauważył, że "polskie media uważają, że jest to sprawa polska i wśród Polaków". - Natomiast jest to sprawa międzynarodowa - zaznaczył.

"System, gdzie każdy kryje każdego wciąż trwa"

Marta Abramowicz stwierdziła, że reportaże te "zebrały naszą wiedzę, która jest z nami od lat". - To nie jest w jakimś sensie coś nowego. To zbiera pigułę wiedzy i pokazuje nam to, w jaki sposób działa Kościół - mówiła.

- Można powiedzieć, że tak działa Kościół na całym świecie, ale czy to powód, żeby on miał działać w ten sposób, krzywdzić ludzi, nie rozliczać, nie zadośćuczynić ofiarom? - pytała.

Oceniła, że w ostatnim czasie zajęto się rzetelnie jedną sprawą. - To była sprawa Pawła M., dominikanina, który prowadził sektę, gdzie wykorzystywał wiernych i duchowo i cieleśnie - zwróciła uwagę, nawiązując do ustaleń świeckiej komisji pod przewodnictwem Tomasza Terlikowskiego. - Sprawa została modelowo wyjaśniona. Co będzie dalej? Nie wiem - przyznała.

- Ten system, gdzie każdy kryje każdego, wciąż trwa - podsumowała.

Abramowicz: system, gdzie każdy kryje każdego, wciąż trwa TVN24

Przeciszewski: to była pewna słabość Jana Pawła II

Odnosząc się do pontyfikatu Jana Pawła II, Abramowicz stwierdziła, że "w dużej mierze ukształtował on Kościół powszechny i Kościół polski, takim, jakim jest teraz". - Ale nie mogę się zgodzić, że Jan Paweł II robił bardzo dużo w sprawie pedofilii w Kościele. Robił bardzo dużo, żeby obalić komunizm - oceniła. - W sprawie pedofilii w Kościele w moim przekonaniu nie robił dużo, w świetle tych dokumentów i tych ustaleń - dodała.

Przeciszewski w odpowiedzi zwrócił uwagę, że "człowiekowi świętemu jest trudniej zarządzać tak zwanym personelem, który jest bardzo często bardzo grzeszny, nie zawsze uczciwy".

- Faktycznie można powiedzieć, że pewną słabością Jana Pawła II, o tym otwarcie mówią wszyscy jego biografowie, było czasami zbyt duże zaufanie do ludzi. Papież wymagał od siebie mnóstwo, natomiast znacznie mniej wymagał od swoich współpracowników. Rzeczywiście, niektóre rzeczy przeciekały między palcami - ocenił.

Zaznaczył przy tym, że "to absolutnie nie obala ani wielkości tego człowieka, ani jego wizji Kościoła czy znakomitej pracy ewangelizacyjnej".

Przeciszewski: pewną słabością Jana Pawła II było czasami zbyt duże zaufanie do ludzi

Autor:akw//now

Źródło: TVN24