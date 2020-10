"Można odnieść wrażenie, że kardynał ma po prostu poczucie, że za nic nie odpowiada"

Głos powinna zabrać osoba trzecia w postaci komisji, nie krakowskiej, ale niezależnej, powołanej przez papieża - mówił ksiądz Jacek Prusak. Komentował on sprawę Janusza Szymika, który jako nastolatek był wykorzystywany seksualnie przez księdza pedofila. Sprawa miała lata temu trafić do kardynała Dziwisza, który do tej pory nie spotkał się z ofiarą. - Kardynał Dziwisz przeniósł pewien nawyk związany z krótką pamięcią - przyznał pełnomocnik Szymika, Artur Nowak.

Szymik udał się z tą sprawą najpierw do biskupa Tadeusza Rakoczego, ówczesnego ordynariusza bielsko-żywieckiego, przekazał mu spisane wspomnienia z lat 1984-1989 oraz poprosił o interwencję. Wobec braku działań w 2008 roku przekazał sprawę ks. Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu, który w 2012 roku pojechał do kurii w Krakowie i wręczył do rąk własnych kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi dokumenty, w których znajdowała się dokładnie opisana sprawa Szymika oraz jego dane kontaktowe. Mimo to Dziwisz nie skontaktował się nigdy z pokrzywdzonym.