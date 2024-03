czytaj dalej

TikTok w obawie o swoją przyszłość w Ameryce sięga po być może swoją najpotężniejszą broń - użytkowników. Ci nie tylko protestują przeciw widmu wyrzucenia aplikacji ze Stanów, ale twierdzą, że politycy krępują ich wolność słowa. Wszystko dlatego, że Amerykańscy kongresmeni przegłosowali ustawę obligującą chińskiego właściciela TikToka do odsprzedania go Amerykanom. Jednak to, co ma być próbą ochrony amerykańskiego rynku przed chińską inwigilacją, może podciąć też notowania demokratów.