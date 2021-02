Modlitwy w intencji ofiar wykorzystania seksualnego. "Kościół zawsze będzie się zmagał z grzechem"

Kościół "nigdy nie jest wolny od zła i grzechu swoich członków, także osób duchownych"

Metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc przewodniczył wieczorem w katowickiej katedrze nabożeństwu drogi krzyżowej. Jak mówił hierarcha na początku nabożeństwa, wierni przystępują do rozważania drogi krzyżowej "ufni w uzdrawiającą i przemieniającą moc tej modlitwy". - Stawia nas ona w obliczu tajemnicy zła i grzechu, którym każdy z nas jest indywidualnie poddany, ale też nasze wspólnoty są naznaczone i w którym mają swój udział. Zło i grzech są głęboko zakorzenione w ludzkim sercu, każdy człowiek zmaga się z nim do końca życia – powiedział arcybiskup. - Każdy człowiek zmaga się ze złem, także przynależąc do Kościoła. Kościół zawsze będzie się zmagał z grzechem, bo nigdy nie jest wolny od zła i grzechu swoich członków, także osób duchownych. Jednak na drodze krzyżowej stajemy jednocześnie przed obliczem tajemnicy miłości, która wie, jak pokonać zło, jak pozbawić grzech jego mocy, przezwyciężyć śmierć i ukazać światło życia – zaznaczył. Uczestnicy drogi krzyżowej modlili się w intencji cierpiących – ofiar, ale także za wszystkich innych, by mieli odwagę "podnosić tych, których przytłacza krzyż bolesnych doświadczeń".