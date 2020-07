Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński jeszcze przed wyborami zastanawiał się, czy Rafał Trzaskowski ma polską duszę, serce i umysł. - Rozumiem, że mamy również prawo próbować konstruować model polskiej duszy w oparciu o tradycję, historię, polski kod kulturowy, naszą tożsamość – stwierdził w "Faktach po Faktach" w TVN24 eurodeputowany Patryk Jaki z Solidarnej Polski. - Zamiast otwierać Polskę dla wszystkich, którzy się czują Polakami i chcą nimi być, mamy jakieś kryteria, które musimy najpierw spełnić – ocenił Paweł Zalewski z Koalicji Obywatelskiej.

Przed wyborami prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział w jednym z wywiadów, że Rafał Trzaskowski "najwyraźniej nie ma" polskiej duszy, polskiego serca i polskiego umysłu. – Prezes Jarosław Kaczyński miał na myśli polskiego ducha, który odwołuje się do wielu lat naszej historii, w której został ułożony pewien kod kulturowy – komentował w "Faktach po Faktach" eurodeputowany Patryk Jaki z Solidarnej Polski.

- Siłą polskiego państwa, nawet kiedy formalnie na mapach nie istniało, był patriotyzm i przywiązanie generalnie do tego, że mamy ogromny szacunek do polskiego państwa i chcemy o to polskie państwo walczyć, szczególnie w przestrzeni międzynarodowej. Pierwszy problem z Rafałem Trzaskowskim polegał na tym, że był osobą, która pisała rezolucje przeciwko polskiemu państwu – dodał Patryk Jaki.

Patryk Jaki: Rafał Trzaskowski pisał rezolucje przeciwko polskiemu państwu TVN24

Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Zalewski stwierdził, że "Jarosław Kaczyński chce być arbitrem ustalającym, co jest polskie, a co nie". – To jest sprzeczne z polską tradycją i sprzeczne z polskim konserwatyzmem, do którego czasami odwołują się posłowie PiS, bo konserwatyzm i polska tradycja zakładała, że Polska jest krajem różnorodnym, w którym żyją ludzie różni nie tylko jeśli chodzi o grupę etniczną, ale również poglądy – powiedział poseł.

- Celem polityki konserwatywnej było to, aby Polska była wspólnym domem i żeby był wspólny mianownik, który nas łączy, ale to zakładało, że a priori nikt nie był eliminowany. Tutaj mamy do czynienia z ideologią, która zamiast otwierać Polskę dla wszystkich, którzy się czują Polakami i chcą nimi być, mamy jakieś kryteria, które musimy najpierw spełnić i może się okazać, że ja nie jestem Polakiem, albo moje koleżanki i koledzy Polakami nie są – dodał Paweł Zalewski. – To jest absolutnie skandaliczne, bo bardzo osłabia Polskę nie tylko wewnętrznie, ale też międzynarodowo – dodał.

Patryk Jaki podkreślił, że "zgadzamy się, że wszyscy jesteśmy Polakami, mamy takie same prawa w ojczyźnie". - Natomiast rozumiem, że mamy również prawo próbować konstruować model polskiej duszy w oparciu o tradycję, historię, polski kod kulturowy, naszą tożsamość – dodał. – Siłą polskiego państwa była jednak etyka chrześcijańska – ocenił eurodeputowany Zjednoczonej Prawicy.

