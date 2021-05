Wyrzucony z Platformy, chce wrócić do sejmowej komisji. Zalewski: wniosek o usunięcie mnie był bezprawny

Wystąpiłem do marszałek Sejmu z wnioskiem o przywrócenie mnie w prawach członka komisji spraw zagranicznych ze względu na bezprawny wniosek klubu Koalicji Obywatelskiej o usunięcie mnie z tej komisji - oświadczył w czwartek poseł Paweł Zalewski. Kilka dni temu zarówno on i Ireneusz Raś zostali wykluczeni z Platformy Obywatelskiej.

Zalewski: wystąpiłem o przywrócenie mnie w prawach członka sejmowej komisji

Obaj politycy twierdzą, że nie wiedzieli o wniosku klubu i nawet poparli go w głosowaniu, nie zdając sobie sprawy, że na liście zmian widnieją także ich nazwiska. - Gdy rozpoczynały się głosowania w sprawie zmian w składach osobowych komisji, myślałem, że to głosowanie techniczne, nie wiedziałem, że mnie dotyczy - mówił w środę Raś.

Zalewski uważa, że wniosek klubu Koalicji Obywatelskiej o odwołanie go z Komisji Spraw Zagranicznych był bezprawny. - Wystąpiłem do marszałek Sejmu (Elżbiety Witek - red.) z wnioskiem o przywrócenie mnie w prawach członka Komisji Spraw Zagranicznych ze względu na bezprawny wniosek klubu Koalicji Obywatelskiej o usunięcie mnie z tej komisji - przekazał w czwartek poseł.

Politycy PO sympatyzujący z wykluczonymi kolegami uważają, że to było celowe działanie władz klubu, by najpierw odwołać Rasia i Zalewskiego z sejmowych komisji, a następnie powiadomić marszałek Sejmu o zmianie w składzie klubu. - To skandal, trudno to nawet komentować" - powiedział anonimowo w rozmowie z PAP jeden z sygnatariuszy "listu 54" parlamentarzystów, którzy domagają się zmian w Platformie.