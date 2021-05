Zalewski o wyrzuceniu z PO: to niedojrzała decyzja

- Zapytałbym, czy to (moje wyrzucenie - red.) jest jedyna refleksja, którą ma pan przewodniczący Budka w związku ze spadającymi notowaniami naszej partii, czy to ma być środek uzdrowienia Platformy, tak by odzyskała ona silną pozycję w centrum, pozycję, którą miała wówczas, gdy dwa skrzydła - prawe i lewe - dobrze funkcjonowały? - mówił Zalewski.