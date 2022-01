Paweł Wojtunik wyznacza nagrodę za informacje o sprawcach "ostatniego ataku" na jego rodzinę

Paweł Wojtunik, były szef CBA, poinformował o złożeniu zeznań i zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa . Chodzi o włamanie na jego telefon. Córka Wojtunika miała otrzymać z jego numeru połączenie i usłyszeć słowa: "twój tata nie żyje, nie oddycha, ja dzwonię z jego telefonu". - Nie wiem, kim jesteście, czy jesteście gangsterami czy politykami, ale wam nie odpuszczę i zrobię wszystko, żeby was znaleźć i wszystko, żeby zmusić organy ścigania, żeby was znalazły - zapowiedział na sobotniej konferencji Wojtunik. - Jesteście po prostu bydlakami, łajdakami i kanaliami - mówił.

Zaatakowano telefon Wojtunika. "Proszę sobie wyobrazić, co przeżyło moje dziecko"

Wojtunik był gościem sobotniego wydania "Faktów po Faktach ", gdzie mówił o tej sprawie. - To jest bardzo długa historia. To historia sześcioletnich nękań i prześladowań od czasu, kiedy odszedłem z CBA. To, co wydarzyło się dwa dni temu, jest jakąś eskalacją i finałem tego, co spotyka nas od sześciu lat - komentował.

- Proszę sobie wyobrazić, co przeżyło moje dziecko. Proszę sobie wyobrazić, co przeżyłyby państwa dzieci i, nie daj Boże, państwa starsi, schorowani rodzice - powiedział. - Nasza córka na szczęście to przeżyła, natomiast my bardzo ciężko to wszystko przeżyliśmy i nie ukrywam, że dwa dni temu coś we mnie pękło. I stąd dzisiejsza konferencja i gwarancja, że zrobię wszystko, żeby sprawców tego i innych haniebnych czynów ustalić - oświadczył. - Nawet nie mając środków - dodał.