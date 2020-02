Paweł Wojtunik ponownie z certyfikatami bezpieczeństwa

- Nie mogłem realnie kierować służbą antykorupcyjną. Brak dostępu do informacji tajnych oznaczał, że mógłbym przychodzić do pracy, by patrzeć przez okno lub oglądać telewizję. Złożyłem rezygnację, kierując się dobrem służby, prowadzonych dochodzeń oraz ludzi, za których czułem się odpowiedzialny - mówił tvn24.pl Paweł Wojtunik. - Będę walczył do końca, żeby wykazać, że odebrano mi certyfikaty niezgodnie z prawem. Użyto ABW i uprawnień ministra koordynatora instrumentalnie.