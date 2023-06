Paweł Szrot: prezydencki projekt ustawy w sprawie aborcji powinien zostać uchwalony

Niedługo po wyroku TK, pod koniec października 2020 roku, prezydent skierował do Sejmu projekt przewidujący wprowadzenie przesłanki umożliwiającej przerwanie ciąży, jeśli u płodu zdiagnozowano tak zwane wady letalne. Sejm do tej pory się nim nie zajął.

Szrot: jeśli prezydent zgłasza jakąś ustawę, to uważa, że zasadne jest jej uchwalenie

Szrot o poprawkach do prezydenckiej nowelizacji "lex Tusk"

Szef gabinetu prezydenta został także zapytany o poprawki zaproponowane w środę przez sejmową komisję do prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o komisji do spraw badania rosyjskich wpływów nazywaną "lex Tusk". Szrot powiedział, że prezydent odniesie się "już na samym końcu prac legislacyjnych".

- Istotne jest to, żeby żadna z poprawek, które zostały bądź zostaną zgłoszone, nie wypaczyła pierwotnego sensu tej nowelizacji (...). Najważniejsza jest prawda i to, żeby Polacy poznali prawdę, to jest podstawa i to jest też podstawowy sens nowelizacji - powiedział prezydencki minister.