Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Mają "instrukcję obsługi spokoju". Co dalej?

Paweł Śliz, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Henning-Kloska
Aleksandra Leo o "symbolicznym końcu Polski 2050"
Źródło: TVN24
Uchwała Rady Krajowa Polski 2050 nie jest o funkcjach, ambicjach czy sporach. Jest o tym, by chronić wasz tytaniczny wysiłek przed zmarnowaniem - tak przewodniczący klubu Paweł Śliz skomentował dokument. Zobowiązano w nim członków partii do zaprzestania eskalacji wewnętrznych sporów. Śliz zapewnił też we wpisie w mediach społecznościowych, że jest "gotów do rozmowy i szukania rozwiązań".

Sobotnia Rada Krajowa Polski 2050 zobowiązała w uchwale członków partii, by do Zjazdu Krajowego zaplanowanego na 21 marca zaprzestali eskalacji napięć. Rada chce też zawieszenia postępowań dyscyplinarnych oraz powstrzymania się od zmian personalnych w organach publicznych i samorządowych.

Po obradach Rady Krajowej pojawiły się głosy, że "kagańcowa" uchwała nie ma mocy prawnej oraz że to symboliczny koniec partii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Polska 2050
"Kilkanaście osób" chce opuścić Polskę 2050. "Tego nie da się powstrzymać"
Patryk Michalski
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Wrze po Radzie Krajowej Polski 2050. "Wystarczająco długo milczałam"
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Co dalej z Polską 2050? Mamy projekt uchwały
Patryk Michalski

Śliz: uchwała Rady Krajowej to "instrukcja obsługi spokoju"

Do sytuacji w Polsce 2050 w niedzielę odniósł się szef klubu parlamentarnego partii Paweł Śliz. "Pamiętam rozmowy do późna w nocy, energię ludzi z marzeniem o Polsce, w której współpraca wygrywa z polaryzacją. To nie były kalkulacje ani stanowiska. To była Idea. Idea większa niż każdy z nas" - napisał na X.

Dodał, że "uchwała Rady Krajowej to 'instrukcja obsługi spokoju' dla ludzi, którzy włożyli w ten projekt serce, a dziś z bólem patrzą, jak stajemy się tematem memów zamiast symbolem jakości w polityce".

"Ta uchwała nie jest o tym, kto ma rację. Nie jest o funkcjach, ambicjach czy sporach. Jest o tym, by chronić wasz tytaniczny wysiłek przed zmarnowaniem. Dlatego nie szukam winnych i nie odpowiadam na ataki. Proponuję wyjście do przodu. Jestem gotów do rozmowy i szukania rozwiązań, bo wiem, że nie reprezentuję tu samego siebie, ale tysiące ludzi Polski 2050 i też tych, którzy zaufali Polsce 2050, oddając nam swój głos" - przekonywał. Dodał, że to właśnie dla tych ludzi nadal jest w polityce.

Problemy Polski 2050

Wcześniej wiceprzewodnicząca Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska zapowiedziała, że w niedzielę o godz. 19 odbędzie się zdalne spotkanie ze strukturami ugrupowania, które poparły ją w ostatnich wyborach, gdy rywalizowała o stanowisko szefowej partii z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz.

Po sobotniej uchwale Rady Krajowej o odejściu z ugrupowania, ale pozostaniu w klubie parlamentarnym ugrupowania poinformowała posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska. Władze partii po tej informacji napisały na X, że jeśli ktoś stawia się poza Polską 2050 jako partią, stawia się też poza jej klubem parlamentarnym.

Natomiast w niedzielę w "Kawie na ławę" w TVN24 posłanka Aleksandra Leo przyznała, że wraz z częścią pozostałych członków ugrupowania "zastanawia się" nad wyjściem z partii. - Taka decyzja będzie podjęta w ciągu najbliższych dni - oznajmiła. Oceniła, że następuje "symboliczny koniec Polski 2050".

31 stycznia w drugiej turze internetowych wyborów przewodniczącej Polski 2050 Pełczyńska-Nałęcz zdobyła 350 głosów, a Hennig-Kloska 309; uprawnionych do głosowania było ok. 800 działaczy partii.

OGLĄDAJ: Odejścia z partii, "zamach polityczny" i "rozpad". Jaka będzie przyszłość Polski 2050?
pc

Odejścia z partii, "zamach polityczny" i "rozpad". Jaka będzie przyszłość Polski 2050?

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adrian Wróbel/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Rafał Guz/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Polska 2050Katarzyna Pełczyńska-NałęczPaulina Hennig-KloskaPolityka
Czytaj także:
Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Śnieg nie odpuszcza. Mapy pokazują, gdzie ma prószyć
METEO
imageTitle
Niezłomna Brignone. Na stok mogła już nie wrócić, ma dwa złote medale
EUROSPORT
Dyrektor komunikacji i marketingu Korony Kielce Michał Siejak z rozciętą głową
Awantura na boisku, policja zatrzymała kolejną osobę
WARSZAWA
imageTitle
"Było blisko". Łzy w oczach Gąsienicy-Daniel
EUROSPORT
Orla Perć
Odnaleziono ciało turysty, który zaginął na Orlej Perci
METEO
Wyścigi na tafli jeziora Śniardwy, Nowe Guty (Warmińsko-Mazurskie)
Wyścigi na zamarzniętym jeziorze. "W zeszłym tygodniu było tam trzysta aut"
Olsztyn
imageTitle
To nie miało prawa się wydarzyć. Niespotykany wynik w olimpijskim gigancie
Najnowsze
Herman Hałuszczenko
Były minister "wysadzony z pociągu" i zatrzymany na granicy
Świat
Pekin, Chiny
Chińskie zbliżenie. Ukłon w stronę Kanady i Wielkiej Brytanii
BIZNES
Ostatnie pozwolenia na II linię metra
W nocy wskoczyli na dach pociągu. Kolejny incydent w metrze
WARSZAWA
imageTitle
Imponujący start polskich biathlonistek. Złoto rozstrzygnięte na ostatnim strzelaniu
EUROSPORT
Pył znad Sahary sprawił, że powietrze w Jerozolimie było najbardziej zanieczyszczone na świecie
Wiatr nawiał piasek z Sahary. Jakość powietrza dramatycznie spadła
METEO
Donald Tusk
"Od moich wnuczek wara". Tusk do Nawrockiego
Polska
Chłopiec "pochował prawie tuzin ojców". Poznajcie Rusłana
Chłopiec, który "pochował prawie tuzin ojców"? Poznajcie Rusłana
Jakub Zulczyk
Przygotowania do rozbiórki ruszyły w listopadzie
Rozbierają most w centrum Poznania. Którędy pojadą kierowcy?
Poznań
Samolot ląduje w Trondheim (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar na pokładzie samolotu. Musiał awaryjnie lądować
Świat
Lotnisko Newark-Liberty, nieopodal Nowego Jorku
Trudna sytuacja w USA. Możliwy paraliż ruchu lotniczego
BIZNES
Do ataku nożownika doszło w Kadzidle
Planował zabić osiem osób, zastanawiał się "ile zdąży zadźgać". Trzy apelacje od wyroku
WARSZAWA
Kaja Ziomek-Nogal
Polka wśród kandydatek do medalu. Wszystkie oczy na tor w Mediolanie
RELACJA
Interwencja strażaków w Błoniu (zdjęcie ilustracyjne)
Rozszczelnienie gazociągu w Olsztynie. Przerwy w dostawie
Olsztyn
imageTitle
Byłby medal, ale i tak życiowy wynik Gąsienicy-Daniel
EUROSPORT
niedzwiedzie
Nietypowi goście przy karmniku o piątej rano. Zobacz nagranie
METEO
Lucas Pinheiro mistrzem olimpijskim w slalomie gigancie
"Hymn Brazylii pośród włoskich gór". Historyczne zwycięstwo na igrzyskach
Świat
Chiny. Rok "smutnego konia". Zabawka stała się hitem, choć za jej powstaniem stoi błąd pracownika
Fala memów. Nowy trend buntem wobec propagandy
BIZNES
Izabela Sopalska-Rybak mówi o macierzyństwie na wózku
"Usłyszałam od lekarza, że mogę iść zważyć się do weterynarza"
Alicja Glinianowicz
62. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa
Jawi się wizja "nowych schematów współpracy"
Świat
telefon smartfon shutterstock_1930014836
Skriny nie płoną. A ty ile masz zrzutów ekranu w telefonie i… po co?
Justyna Suchecka
Zasypany XIX-wieczny most odkryty podczas prac drogowych w Koszalinie
Zasypany XIX-wieczny most odkryty podczas prac drogowych w Koszalinie
Szczecin
Ponad 2 miliony złotych strat i 13 zatrzymanych oszustów(zdjęcie ilustracyjne)
13 osób zatrzymanych w dwa tygodnie. Oszukali ludzi na dwa miliony złotych
WARSZAWA
Samolot linii lotniczych Jet2 (zdjęcie ilustracyjne)
Zaczęli się bić w samolocie. Dożywotni zakaz latania dla dwóch pasażerów
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica