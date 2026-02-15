Mają "instrukcję obsługi spokoju". Co dalej?

Aleksandra Leo o "symbolicznym końcu Polski 2050" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sobotnia Rada Krajowa Polski 2050 zobowiązała w uchwale członków partii, by do Zjazdu Krajowego zaplanowanego na 21 marca zaprzestali eskalacji napięć. Rada chce też zawieszenia postępowań dyscyplinarnych oraz powstrzymania się od zmian personalnych w organach publicznych i samorządowych.

Po obradach Rady Krajowej pojawiły się głosy, że "kagańcowa" uchwała nie ma mocy prawnej oraz że to symboliczny koniec partii.

Śliz: uchwała Rady Krajowej to "instrukcja obsługi spokoju"

Do sytuacji w Polsce 2050 w niedzielę odniósł się szef klubu parlamentarnego partii Paweł Śliz. "Pamiętam rozmowy do późna w nocy, energię ludzi z marzeniem o Polsce, w której współpraca wygrywa z polaryzacją. To nie były kalkulacje ani stanowiska. To była Idea. Idea większa niż każdy z nas" - napisał na X.

Dodał, że "uchwała Rady Krajowej to 'instrukcja obsługi spokoju' dla ludzi, którzy włożyli w ten projekt serce, a dziś z bólem patrzą, jak stajemy się tematem memów zamiast symbolem jakości w polityce".

"Ta uchwała nie jest o tym, kto ma rację. Nie jest o funkcjach, ambicjach czy sporach. Jest o tym, by chronić wasz tytaniczny wysiłek przed zmarnowaniem. Dlatego nie szukam winnych i nie odpowiadam na ataki. Proponuję wyjście do przodu. Jestem gotów do rozmowy i szukania rozwiązań, bo wiem, że nie reprezentuję tu samego siebie, ale tysiące ludzi Polski 2050 i też tych, którzy zaufali Polsce 2050, oddając nam swój głos" - przekonywał. Dodał, że to właśnie dla tych ludzi nadal jest w polityce.

Pamiętam rozmowy do późna w nocy, energię ludzi z marzeniem o Polsce, w której współpraca wygrywa z polaryzacją.

To nie były kalkulacje ani stanowiska. To była Idea. Idea większa niż każdy z nas.



Uchwała Rady Krajowej to „instrukcja obsługi spokoju” dla ludzi, którzy włożyli w… — Paweł Śliz (@SlizPawel) February 15, 2026 Rozwiń

Problemy Polski 2050

Wcześniej wiceprzewodnicząca Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska zapowiedziała, że w niedzielę o godz. 19 odbędzie się zdalne spotkanie ze strukturami ugrupowania, które poparły ją w ostatnich wyborach, gdy rywalizowała o stanowisko szefowej partii z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz.

Po sobotniej uchwale Rady Krajowej o odejściu z ugrupowania, ale pozostaniu w klubie parlamentarnym ugrupowania poinformowała posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska. Władze partii po tej informacji napisały na X, że jeśli ktoś stawia się poza Polską 2050 jako partią, stawia się też poza jej klubem parlamentarnym.

Rada Krajowa Polski 2050 podjęła uchwałę pokojową, która zobowiązuje wszystkich członków PL 2050 do współpracy, dialogu i zakończenia sporów personalnych. Celem tej uchwały jest przekierowanie energii na współpracę i pracę, odbudowanie zaufania wyborców, a nie pogrążaniu się w… — Polska 2050 (@PL_2050) February 14, 2026 Rozwiń

Natomiast w niedzielę w "Kawie na ławę" w TVN24 posłanka Aleksandra Leo przyznała, że wraz z częścią pozostałych członków ugrupowania "zastanawia się" nad wyjściem z partii. - Taka decyzja będzie podjęta w ciągu najbliższych dni - oznajmiła. Oceniła, że następuje "symboliczny koniec Polski 2050".

31 stycznia w drugiej turze internetowych wyborów przewodniczącej Polski 2050 Pełczyńska-Nałęcz zdobyła 350 głosów, a Hennig-Kloska 309; uprawnionych do głosowania było ok. 800 działaczy partii.

OGLĄDAJ: Odejścia z partii, "zamach polityczny" i "rozpad". Jaka będzie przyszłość Polski 2050?

Opracował Adrian Wróbel/akr